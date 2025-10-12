10月11日、「週刊文春」が米倉について麻薬取締法違反容疑で厚労省関東信越厚生局麻薬取締部・通称マトリが本格捜査を進める方針だと報じた。 同報道によると、8月20日に米倉の自宅マンションにマトリによる家宅捜索が入ったという。10月に入り米倉の自宅マンション周辺にはテレビ・新聞各社など多くの報道陣が集まっていた。

ここ最近、米倉の行動には"異変"が見られていた。

今年8月2、3日にステージ「RYOKO YONEKURA ─DISFRUTA DISFRUTA─」に立ったが、8月19日の投稿を最後にSNSの投稿がストップしていたのだ。また、これまでにもNEWSポストセブンは、米倉が8月20日以降に出演予定だったイベントを欠席し続けていることを報じてきた。

9月17日、『BARNEYS NEW YORK』の銀座本店のリニューアルオープンを祝したフォトコールセレモニーへの出演を辞退し、同月25日に出演予定だった英国高級自動車ブランド『ジャガー・ランドローバー』の日本法人が主催するプレス発表会のイベント自体が取りやめに。 10月6日にも美脚の著名人を表彰する『第21回クラリーノ美脚大賞2025』の授賞式を欠席している。同イベント欠席にあたり、米倉はこうコメントを寄せている。

「本日は授賞式への出席がかなわず、大変残念に思っております。今回このようにご評価いただきましたことを、光栄に思います。これからも自身の体と向き合いながら、日々の小さなケアの積み重ねを大事にしてまいりたいと存じます」

特に『ジャガー・ランドローバー』の発表会イベント中止については、業界関係者にも動揺が広がっていた。

「何か大変なことが…」

「この発表会では、同社の人気車種『ディフェンダー』の最新モデルの発表が予定されていて、米倉さんはそのアンバサダーに就任予定だったと聞いています。単なる体調不良でしたらプレスイベントだけを欠席すればいい話で、アンバサダー就任自体をキャンセルする必要はないのでは……米倉さんに何か大変なことが起きているのではないかと心配している人は多い」

これまでに米倉は悩み多き日々を過ごしてきた。

2019年に「低髄液圧症候群」を患っていることを公表。さらに2022年に「急性腰痛症及び仙腸関節障害による運動機能障害」により、ドクターストップがかかり、ライフワークとも言えるブロードウェイミュージカル『CHICAGO』を降板することに。

当時、米倉は、Instagramでこう無念さをにじませていた。

米倉の深刻なフィジカル問題

〈ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。ここに来るまで肉体的にも精神的もボロボロ状態です〉

テレビ局関係者が明かす。

「めまいや全身のだるさといった症状に苦しみ、ただ歩くのにも一苦労だったと聞いています。多くの仕事を辞退せざるをえず、苦悩を味わったようです。2023年夏に手術を受けて、この頃は快復傾向にあったようですが、がむしゃらに心血を注ぐような仕事のやり方は難しくなったんじゃないでしょうか」

米倉自身、病気になってからの変化について、〈確実にお約束できない仕事は引き受けられないので、自分の"夢のかたち"は少し狭まってしまったように思います〉とインタビューで語っている（『文藝春秋』2025年2月号、経済学者・成田悠輔氏との対談より）。

今回報じられた"ガサ入れ"の8月20日は、そんな日々を乗り越え、8月2、3日の「RYOKO YONEKURA ─DISFRUTA DISFRUTA─」で完全復活を見せた矢先のことだった。今後、捜査はどう進展していくのだろうか。