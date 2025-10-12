5車種にXDドライブ・エディションを追加

マツダは『マツダ3』、『CX-30』、『CX-5』、『CX-60』、『CX-80』の5車種にクリーンディーゼルエンジン専用の新グレードを追加し、全国の販売店で予約を開始した。

【画像】欧州で公開された3代目マツダCX-5 日本導入は2026年を予定 全18枚

新グレード『XDドライブ・エディション』は、黒基調のエクステリアと本革シートを採用したインテリアにより、スポーティな世界観と力強さ・上質感を両立させている。



『マツダ3』、『CX-30』、『CX-5』、『CX-60』、『CX-80』の5車種に新グレード『XDドライブ・エディション』を追加。 マツダ

また、各モデルでグレードの追加や廃止など、ラインナップの整理も実施された。

各モデルの『XDドライブ・エディション』の販売は10月上旬以降、順次開始される予定である。

マツダ3

Cセグメントのファストバックおよびセダンの『マツダ3』に追加された『XDドライブ・エディション』は、エクステリアのホイール、ドアミラーおよびシグネチャーウイング（セダン）がブラック仕上げとなる。

インテリアではブラックのレザーシートが装備され、ファストバックは赤（バーガンディ）も選択できる。



マツダ3 XDドライブ・エディション（ファストバック） マツダ

インフォテインメントシステム『マツダコネクト』も改善され、『アップル・カープレイ』および『アンドロイド・オート』のタッチパネル機能が追加される（10.25インチセンターディスプレイ）など操作性向上が図られた（20S/XD Sパッケージのオプションなし車を除く）。

また、新グレードの追加とともに、従来の『XD/20Sブラック・セレクション』、『15Sレトロ・スポーツ・エディション』、『15C iセレクション』が廃止された。

『マツダ3 XDドライブ・エディション』の価格は、ファストバックが317万7900円（2WD・6AT）から341万4400円（4WD・6AT）、セダンが317万7900円（2WD・6AT）となる。

マツダCX-30

CセグメントのクロスオーバーSUV『マツダCX-30』に追加された『XDドライブ・エディション』のエクステリアは、ホイールとドアミラー、シグネチャーウイングがブラック仕上げとなる。

インテリアにはレザーシートが装備され、カラーはブラックもしくはホワイトから選択できるほか、ドアトリムは合成皮革となる。



マツダCX-30 XDドライブ・エディション マツダ

インフォテインメントシステム『マツダコネクト』も改善され、『アップル・カープレイ』および『アンドロイド・オート』のタッチパネル機能が追加される（10.25インチセンターディスプレイ）など操作性向上が図られた（XD Sパッケージのオプションなし車を除く）。

また、『20S iセレクション』、『20Sツーリング（布シート）』、『XD Sパッケージ』の内装色が従来のネイビーブルーからブラックへと変更となった。

そのほか、1.8Lディーゼルエンジンの燃料噴射制御の見直しなどにより、2WD車で19.5km/Lから20,2km/Lに、4WD車は18.7km/Lから19.2km/Lに燃費が改善された。

『マツダCX-30 XDドライブ・エディション』の価格は336万500円（2WD・6AT）から359万7000円（2WD・6AT）となる。

マツダCX-5

DセグメントのクロスオーバーSUV『マツダCX-5』に追加された『XDドライブ・エディション』のエクステリアは、ドアミラーとフロントグリル（縦基調）がピアノブラック、シグネチャーウイングがブラッククローム、19インチアルミホイールはブラックメタリック塗装の仕上げとなる。

そのほか、『XDスポーツ・アピアランス』の価格を変更、『レトロ・スポーツ・エディション』、『フィールド・ジャーニー』グレードを廃止した。



マツダCX-5 XDドライブ・エディション マツダ

『マツダCX-5 XDドライブ・エディション』の価格は、390万1700円（2WD・6AT）から413万2700円（4WD・6AT）となる。

マツダCX-60

プレミアムSUVの『マツダCX-60』には、『XDドライブ・エディション』、『XDドライブ・エディション・ナッパレザー・パッケージ』、『XDプレミアム・スポーツ』の3グレードが追加された。

『XDドライブ・エディション』のエクステリアは、ドアミラーとフロントグリル（ハニカムタイプ）がピアノブラック、シグネチャーウイングがブラッククローム、20インチアルミホイールがブラックメタリック塗装の仕上げとなり、インテリアのレザーシートは、グレージュとブラックの2色から選択できる。



マツダCX-60 XDドライブ・エディション マツダ

『XDドライブ・エディション・ナッパレザー・パッケージ』では、XDドライブ・エディションの装備に、インテリアはブラックのナッパレザー仕様となる。

『XDプレミアム・スポーツ』はXDハイブリッドやPHEV車で人気の高いタン内装を採用した、XD（クリーンディーゼル）最上位グレードとなる。

また、新グレードの登場と入れ替わりで、従来の『XD Lパッケージ』、『XD エクスクルーシブ・モード』グレードが廃止となった。

『マツダCX-60 XDドライブ・エディション』の価格は427万200円（2WD・8AT）から449万5700円（4WD・8AT）となる。

『マツダCX-60 XDドライブ・エディション・ナッパレザー・パッケージ』の価格は、456万5000円（2WD・8AT）から479万500円（4WD・8AT）となる。

『マツダCX-60 XDプレミアム・スポーツ』の価格は、466万5100円（2WD・8AT）から489万600円（4WD・8AT）となる。

マツダCX-80

マツダのSUVフラッグシップとなる『CX-80』には、『XDドライブ・エディション』と『XDドライブ・エディション・ナッパレザー・パッケージ』、『XDプレミアム・スポーツ』が追加された。

『XDドライブ・エディション』のエクステリアは、ドアミラーとフロントグリル（ハニカムタイプ）がピアノブラック、シグネチャーウイングがブラッククローム、20インチアルミホイールがブラックメタリック塗装の仕上げとなり、インテリアのレザーシートは、グレージュとブラックの2色から選択できる。



マツダCX-80 XDドライブ・エディション マツダ

『XDドライブ・エディション・ナッパレザー・パッケージ』では、XDドライブ・エディションの装備に、インテリアはブラックのナッパレザー仕様となる。

『XDプレミアム・スポーツ』は、『XDドライブ・エディション・ナッパレザー・パッケージ』をベースに、XDハイブリッドやPHEV車で人気の高いタン内装（6人乗りセンターコンソール仕様）を採用した。

また、新グレードの登場と入れ替わりで、従来の『XD』、『XD Sパッケージ』、『XD Lパッケージ』、『XDエクスクルーシブ・モード』グレードが廃止となった。

『マツダCX-80 XDドライブ・エディション』の価格は、475万9700円（2WD・8AT）から499万6200円（4WD・8AT）となる。

『マツダCX-80 XDドライブ・エディション・ナッパレザー・パッケージ』の価格は、507万1000円（2WD・8AT）から530万7500円（4WD・8AT）となる。

『マツダCX-80 XDプレミアム・スポーツ』の価格は、542万5200円（2WD・8AT）から566万1700円（4WD・8AT）となる。

本モデルは10月29日より予約受注を開始、11月上旬より販売を開始する予定である。