「W杯を逃す恐れがある」不調の27歳MF、日本代表落選に海外懸念「ベストの調子を取り戻さないと…」
セルティックに所属する旗手怜央は、直近の日本代表メンバーから外れている。最後に招集されたのは３月だ。来年のワールドカップ（W杯）に向けて、状況は厳しくなるばかりと言えるだろう。
所属クラブの専門サイト『67 HAIL HAIL』も、旗手が北中米W杯に出られない可能性があると報じた。10月10日、「W杯を逃す恐れのあるセルティック選手」として、オーストン・トラスティ（アメリカ）、アルネ・エンゲルス（ベルギー）、ヤン・ヒョンジュン（韓国）とともに、旗手をピックアップしている。
同メディアは、旗手について「10月の代表戦で選ばれなかった。９月の試合にも出ていない」と伝えた。
「すでに日本が出場権を獲得しているからかもしれないが、セルティックのチームメイトであるダイゼン・マエダは今月の親善試合に招集されている」
今季序盤戦で精彩を欠いていることも逆風だ。前田も同様に批判を浴びたが、代表での立ち位置を考えれば、旗手にとってさらなる痛手なのは間違いない。
67 HAIL HAILも「本人も認めるように、今季のハタテはまったく十分ではなく、ベストの調子を取り戻し始めない限り、日本代表入りは脅威にさらされる」と締めくくった。
スコットランド屈指のMFとして評価される旗手だけに、今後調子を取り戻すはずとの声も寄せられている。だが、セルティックでの地位確保以上に、代表復帰は険しい道のりのはずだ。
いずれにしても、まずはピッチでのパフォーマンスで力を示すしかない。今季のセルティックは近年で有数の厳しい船出となっているが、旗手の調子がチームとともに上向くことを期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」
所属クラブの専門サイト『67 HAIL HAIL』も、旗手が北中米W杯に出られない可能性があると報じた。10月10日、「W杯を逃す恐れのあるセルティック選手」として、オーストン・トラスティ（アメリカ）、アルネ・エンゲルス（ベルギー）、ヤン・ヒョンジュン（韓国）とともに、旗手をピックアップしている。
「すでに日本が出場権を獲得しているからかもしれないが、セルティックのチームメイトであるダイゼン・マエダは今月の親善試合に招集されている」
今季序盤戦で精彩を欠いていることも逆風だ。前田も同様に批判を浴びたが、代表での立ち位置を考えれば、旗手にとってさらなる痛手なのは間違いない。
67 HAIL HAILも「本人も認めるように、今季のハタテはまったく十分ではなく、ベストの調子を取り戻し始めない限り、日本代表入りは脅威にさらされる」と締めくくった。
スコットランド屈指のMFとして評価される旗手だけに、今後調子を取り戻すはずとの声も寄せられている。だが、セルティックでの地位確保以上に、代表復帰は険しい道のりのはずだ。
いずれにしても、まずはピッチでのパフォーマンスで力を示すしかない。今季のセルティックは近年で有数の厳しい船出となっているが、旗手の調子がチームとともに上向くことを期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」