¡ÖÊ¸»ú¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Î¥¤¥¢¡¼Âç¹¥¤¤À¡×¥É¥¤¥Ä¤Î±ÑÍº¤Ï´Á»ú¤ò½ñ¤±¤ë¡© °ËÆ£ÍÎµ±¤È¤ÎÄ©Àï¤¬ÏÃÂê¡ª¡ÈºÇ¸å¤Î°ì¸À¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¸ø¼°X¤¬10·î11Æü¡¢£±ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î¼é¸î¿À¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¤È¶¦¤Ë´Á»ú¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÆÀÅÀ¡×¡£ÆüËÜ¿Í¤Î°ËÆ£¤¬Â®¹¶¤Ç½ñ¤½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥Î¥¤¥¢¡¼¤Ï¡ÖÆÀ¡×¤Î±¦²¼¤¬¤«¤Ê¤ê²ø¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤È¤«Ê¸»ú¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£²¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¡£¾¯¤·¥ì¥Ù¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤«¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ç124¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë39ºÐ¤Ï¡¢¤è¤ê´°À®ÅÙ¹â¤¯½ñ¤¾å¤²¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µ¥¤¥É¤«¤é¡Ö°ÕÌ£¤Ï²¿¤À¤È»×¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢°ËÆ£¤¬¼ªÂÇ¤Á¡£Åú¤¨¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Î¥¤¥¢¡¼¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥óÉÕ¤¤Ç¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸µ¥·¥ã¥ë¥±½êÂ°¤ÇÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤È¤â¶¦Æ®¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö°ÊÁ°¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢¸ø³«¤ÈÆ±»þ¤ËÏÃÂê¤Ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£²¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡Á¡×
¡Ö¥Î¥¤¥¢¡¼¤È°ËÆ£ÍÎµ±¤Î²ñÏÃÎÉ¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Î¥¤¥¢¡¼Âç¹¥¤¤À¡×
¡Ö¥Î¥¤¥¢¡¼¤Î´Á»úai¤ÎÊ¸»ú¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ö°ÊÁ°¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤Í¤Ã¤Æ¤¦¤Ã¤Á¡¼¤Î¤³¤È¤À¤è¤Í¡£µã¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¥¦¥Ã¥Á¡¼°¦¤¬¡ª¡×
¡Ö¿ÌºÒÄ¾¸å¤Î¤¦¤Ã¤Á¡¼¤È¥Î¥¤¥¢¡¼¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤è¡×
¡Ö¤³¤ìÆâÅÄÆÆ¿Í¤ËÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÂç¹¥¤¤¹¤®¤ë¡£¿´¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö°ËÆ£Áª¼ê¡¢»ú¤ò½ñ¤¯»þ¤Ï±¦Íø¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡×
¡Ö¥Ò¥í¥¤ÎÌÀ¤ë¤¤´é¤¬¸«¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£´°Á´Éü³è¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡26ºÐ¤Î°ËÆ£¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¤Þ¤À¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
