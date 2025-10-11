女優でアーティストののんが自身のSNSに投稿した最新ショットが、話題を呼んでいる。

【写真】「誰だかわからなかった」あどけなさから一転し大人の佇まいを見せるのん

「FRAY I.D（フレイ アイディー）というファッションブランドの15周年コレクション『Tied with Grace』のビジュアルに起用されました。リボンを前面に押し出し“優雅に結ばれて”というテーマのもと、彼女の新たな一面が垣間見えます」（ファッションライター）

大人の佇まい、女優のん

公開された写真は、これまでのあどけなさを感じさせる雰囲気から一転し、黒を基調としたシックな装いとシャープなメイク、すっきりとまとめたヘアで“モデル”のような大人の佇まい。

「のんさんはこれまで、若々しく親しみやすいイメージでCMやドラマに起用されてきました。キリン『午後の紅茶』や花王『エッセンシャル』などのCMでは透明感や爽やかさを前面に出し、ドラマでも『あまちゃん』での無垢で明るいヒロイン役が印象的です。そうした経歴や役柄から、多くの人が抱いていたイメージと今回の大人っぽい投稿とのギャップに驚き、反響が集まったのでしょう」（広告代理店関係者）

その完成度の高さに、ネット上では、

《誰だかわからなかった》

《スーパーモデルみたいでかっこいい》

《大人っぽくて素敵》

《あまちゃんの頃ののんも好きだけど、新しい顔も魅力的》

《写真の世界観が濃くて引き込まれる》

といった、好意的な声で溢れている。

「彼女は俳優活動以外にも、アートの制作や音楽レーベルなど表現の場をいくつか持っています。今回のようにファッション性の高いショットを公開することは、女優としてのイメージ刷新にもつながるでしょう。今後、大人っぽい役のオファーや広告、ブランドコラボなど仕事の選択肢がさらに広がっていくことが期待できます」（前出・広告代理店関係者）

変化を楽しむ姿勢はファンにも好評で、発信のたびに注目度は高まる一方だ。次の投稿がどんな反応を呼ぶか、今後の動きから目が離せない。