「高級感がある」と思うトヨタの車ランキング！ 2位「クラウン」を抑えた1位は？【2025年調査】
車の購入を検討する際、多くの人がメーカーごとの特徴やモデルを比較します。ブランドの信頼性やデザイン、走行性能、燃費、価格帯など、選択のポイントはさまざまです。
All About ニュース編集部は、全国10〜70代の男女300人を対象に、「高級感がある」と思うトヨタの車について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【14位までの全ランキング結果】
回答者からは「高級車といえばクラウンだと思う。昔からある車で黒色がかっこいい」（30代女性／徳島県）、「昔から高級車としてのイメージが伝統的にあるから」（40代男性／神奈川県）、「社長やイケおじが乗っているイメージで、昔から高級車だと思っていました」（20代女性／岐阜県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「内装シート、外装ともに圧倒的に他の車とはちがう」（40代男性／愛知県）、「乗り心地が違った。アルファードは飛行機より快適かも」（40代女性／埼玉県）、「言わずと知れた高級ミニバン」（40代男性／神奈川県）、「もう見たまんま高級！！って感じ」（30代女性／千葉県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
2位：クラウン／59票2位は「クラウン」でした。「いつかはクラウン」という言葉に象徴されるように、日本の高級セダンとしての長い歴史と格式を評価する声が圧倒的でした。コメントでは、その伝統的なブランドイメージや、企業の役員などが乗るという印象から高級感を抱く意見が目立っています。
1位：アルファード／73票1位は「アルファード」でした。高級ミニバンの代名詞として、その圧倒的な存在感と豪華な内装に多くの支持が集まりました。特に、広々とした室内空間や飛行機のファーストクラスにも例えられる上質なシートが高く評価されています。移動空間そのものに特別な価値を感じさせる点が人気のようです。
