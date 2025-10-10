¤¢¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤¬´Ö¶á¤Ë¡ªŽ¢¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸Ž£³«ËëÁ°Æü¤Î¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¸«¤É¤³¤í¾Ò²ð(ÀÅ²¬)
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
»ä¤Ï¡¢¤¢¤¹11Æü¤«¤éÀÅ²¬¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¤Î²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¡×¤ÎÊâ¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤òÅê¤¸¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤¬¤É¤¦°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï1985Ç¯¤ËÊüÁ÷»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼Â¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤â¥¹¥¿¥¸¥ª³«¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î40Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ò¤º¤Ã¤È¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¸¼¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Á¤é¤Ë¡Ö¤â¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Á¤é³¨¥³¥ó¥Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¤Ï¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¡×¤Ç²¿ÅÙ¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£²ó¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¤³¤Î³¨¥³¥ó¥Æ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÊüÁ÷Ãæ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¤ò¤³¤³¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¤³¤Î¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¤Ç¤¹¤È¡¢¡Ö¥â¥í¡×¤¬¡ÖÌÛ¤ì¾®ÁÎ¡×¤È¸À¤¦¥·ー¥ó¡Ä¡£¤³¤ì¼Â¤ÏÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Í¥Ã¥È¤È¤«¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥·ー¥ó¤¬³¨¥³¥ó¥Æ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¤Ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¡Ä»ä¤âÍÄ¤¤»þ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤â¤¦¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ä·ç¤«¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¡£¤³¤Á¤é¤Î¡ÖÅò²°¡×¡Ä¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¤Ï¤¤¡£Î©ÂÎÂ¤·ÁÊª¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÆü¤Î¡¢¤³¤Î¡ÖÅò²°¡×¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¾ÈÌÀ¤È¤«¤âÏ¢Æ°¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Î©ÂÎÂ¤·ÁÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤Ï¤¤¡Äº£²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
º£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡¢¤¢¡¢ÌÀ¤«¤ê¤¬Åô¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ÖÅò²°¡×¤Î±Ä¶È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅµ¤¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤³¤ì¤«¤éÌë¤Î±Ä¶È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ä¤¢¤ÎºîÉÊ¤Ç¸«¤¿¥·ー¥ó¤¬ËÜÅö¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¤¡Ä¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤â³¨¥³¥ó¥Æ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¤Ï¤¤¡¢¤³¤Á¤é¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡×¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ä¤¢¤Á¤é¤Ë¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬¤ª¹¥¤¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ö¥²¥ÉÀïµ¡×¤Î³¨¥³¥ó¥Æ¤âÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤ä～¡¢¤³¤ì¡¢¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¸«¤Æ¡¢¤è¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¡¢µÜºê¸ãÏ¯´ÆÆÄ¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Åö»þ¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î³¨¥³¥ó¥Æ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëÅ¸¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¼¡¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¥¸¥Ö¥ê¤Î¡Ö¸¸ÅõÏ°¡×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Á¤é¡Ä°ÍÅÄ¤µ¤ó°ì½ï¤Ë¤¯¤°¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ï～¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¡ÄåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡£¸¸ÁÛÅª¤Ç¡Ä²¿¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤Á¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾ÈÌÀ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¥¡×¤â¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò±ÇÁü¤È²»¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤Î¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤Î¸¸ÅõÏ°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁõÃÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼Â¤ÏÉÙ»³¤Î¥¬¥é¥¹¹©·Ý¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡Ö¥Ý¥Ë¥ç¡×¤ä¡ÖÇ¥Ð¥¹¡×¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤ÍÊÉ¤ò¡Ä¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤â´î¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ä¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«Ž¥²¦êµ(¥ª¥¦¥à)¤ÎÀ¤³¦¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¤Ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¡×¤Ç½é¤á¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸¶ÅÀ¤È¸Æ¤Ù¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤Ç¤Ï¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«Ž¥²¦êµ¤ÎÀ¤³¦¡×¤ÈÂê¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÖÉå³¤¡×¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤³¤Î¡ÖÉå³¤¡×¤Î¶õ´Ö¤ò¡¢Î©ÂÎÂ¤·ÁÊª¤Îºî²È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹ÃÝÃ« Î´Ç·¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¿¿¤Ã°Å¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡ÄÁ¡ºÙ¤Ê¿¢Êª¡£¤³¤ì¤Ï²øÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¿¢Êª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÉå³¤¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¸¤Êª¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤ò¼ÂºÝ¤Ë¡¢¡Ø¤â¤·¤¤¤¿¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò¡¢ÃÝÃ«¤µ¤ó¡Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤Æ¼Â¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤³¤ì²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²¦êµ¡Ê¥ª¥¦¥à¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö²¦êµ¡×¡£¤³¤ìº£¡¢ÌÜ¤¬ÀÄ¤¯¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö²¦êµ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÌÜ¤¬ÀÄ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÜ¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö²¦êµ¡×¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÜ¤ê¤À¤¹¤ÈÀÖ¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ÄÀÖ¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ò¡£ÅÜ¤ê¤À¤¹Á°¤Ë¼¡¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬°ÂÁ´¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ä¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤½¤Î¥·ー¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥ー¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¼¡¤Ï¡¢¤Þ¤¿Á´¤¯°ã¤¦À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤Þ¤¿¡¢Á´Á³°ã¤¦À¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¥Ý¥¹¥¿ー¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥³ー¥Êー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤¤¤ä¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤â¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¡¢¡Ö¼Ú¤ê¤°¤é¤·¤Î¥¢¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¡×¡¢¡ÖÇ¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¡¢¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¡¢¡ÖËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡×¤È¡Ä¤¿¤¯¤µ¤óºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
ËÜÅö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
º´Æ£¤µ¤ó¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¸¤ã¤¢¡Ä¤³¤Á¤é¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¡£Ã»·õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
°ÍÅÄ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¤Ï¤¤¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¥µ¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤Ï¤¤¡£¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡Ä³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡£¼ÂºÝ¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢³§¤µ¤óµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡¢ËÜÅö¤ËÃ¯¤Ç¤â³Ú¤·¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¡Ä¤³¤Á¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¥²¥ÉÀïµ¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÎµ¤¬¡¢¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡©
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¤Ï¤¤¡¢¼Â¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢º£²ó¤ÎÀÅ²¬Å¹¸ÂÄê¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿Î©ÂÎÂ¤·ÁÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
Á´Ä¹4¥áー¥È¥ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤µ¤Ç¡¢±ÇÁü¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿Êý¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤â²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢Æþ¤ê¸ý¤«¤é¤¹¤°¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÄËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡Ä¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¤Ï¡¢¤¢¤¹¡Ê11Æü¡Ë¡¢¤³¤³ÀÅ²¬¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¿·ÀÅ²¬¥»¥Î¥Ð¡×¤È¡ÖÀÅÅ´ÅÅ¼Ö¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ÍÅÄ¤µ¤ó¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤Ò¤È¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
40Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢Í§Ã£¤È¤«Îø¿Í¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ç°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÉáÄÌ¤ÎÈþ½ÑÅ¸¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Íè¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ä¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ê¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ÍÅÄ ¸¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¤³¤³¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ø¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ò¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡£
¡Êº´Æ£ Í¥Î¤ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
°ÍÅÄ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
