¡Ú¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉT¡¿ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¿ÇÃÇ¡Û¥«¥Ê¥Æー¥×¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖS¡×¤ÎºÇ¹âÉ¾²Á¡¡¡Ö¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¿ë¤²¤Æµ¢±¹¡×²ÝÂê¹îÉþ¤Ø¤ÎÄ´À°¤Ë¡È¹¥´¶¿¨¡É
Âè1²ó¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉT¡Ê12Æü¡¿GII¡¢Åìµþ¼Ç1800m¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥³ー¥¹¤Ç½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¥Ä¥ê¡¢´Ø²°µÇ°¾¡¤Á¤Î¥«¥Ê¥Æー¥×¡¢Æ±2Ãå¤Î¥Ü¥ó¥É¥¬ー¥ë¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½ÐÁö³ÆÇÏ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¿ÇÃÇ¤·¡¢¹âÉ¾²Á¤ÎÍÎÏÇÏ¤ä·êÇÏ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥Õ¥£¥é¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£¥µ¥Õ¥£¥é
º£²ó¤ÎÂÎ¤Îºî¤ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯Á´·»¥µ¥ê¥ª¥¹¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²´ÇÏ¤Ç540¥¥í¶á¤¤µð´Á¤À¤Ã¤¿·»¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢½êÁ§¤Ï470¥¥íÂæ¤ÎÌÆÇÏ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤Æ±ÇÏ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬±»Æó¤Ä¤Ë½Å¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¶»Á°¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Û¤ÜÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈ¯Ã£¤ò¿ë¤²¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¶»Á°¤¬°Û¾ï¤Ë¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ä¹ÎÏ¤Î¤¢¤ëÊì·Ï¤Ï·òºß¡£
ÈóÎÏ¤Ç¥Ô¥Ã¥ÁÁöË¡¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤ËµÓ¤Î»È¤¤½ê¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¼«ÂÎ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ì¤À¤±Á°ÌÌ¤Î¥Ñー¥Ä¤¬È¯Ã£¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä¹½ê¤Ç¤¢¤ë¥À¥Ã¥·¥åÎÏ¤Ë¹¹¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤·¡£¾¯¤Ê¤¯¤âÀè¹ÔÎÏ¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤Î2ÅÀ¤Ë¸Â¤ì¤ÐµÙÍÜÁ°¤òÍÚ¤«¤ËÎ¿²ï¤¹¤ë²ÄÇ½ÀÂç¡£¤³¤ÎÇÏ¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÄ¶¹âÂ®ÇÏ¾ì¤òÇØ·Ê¤ËÁ°»Ä¤ê¤Î¥·ー¥ó¤ÏÍ¤êÆÀ¤ë¡£
10·î6Æü¤ÎºäÏ©¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤Î2F24ÉÃ2¤ò³Ú¤Ë¥Þー¥¯¡£Á°Áö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë»þ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹10¥¥í¡¢Åìµþ±óÀ¬¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÇÏÂÎ°Ý»ý¤ÈÍ¢Á÷¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¿Æ±ÇÏ¤À¤¬¡¢¤³¤Î·îÍËÄÉ¤¤¤ËÎ±¤á¤¿¤³¤È¤¬¥ê¥«¥Ð¥êー¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£1½µÁ°¤ÎCW¥³ー¥¹¤âÁ´ÂÎ»þ·×¤ÏÂ®¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤ÏÄÉ¤¨¤ÐÄÉ¤¦¤À¤±¿¤Ó¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤âÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤À¤±¤Ë¡¢½©¤ÎºÆÅì¾å¤Ç·Ù²üÉ¬»ê¤ÎÉúÊ¼¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡ÖS¡×