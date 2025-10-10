¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¼Â¼Ì²½¡¢°½÷¥´ー¥Æ¥ëÌò¤Ë¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó
¡Ö¢ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§～¥ë¡ªÈ±¤ÎÌÓ¤ª¤í¤·¤Æ～¡×¡ª¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ªÄ¹ÊÔºîÉÊÂè50ºîÌÜ¤È¤·¤Æ2010Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢º£¤âÅã¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¼Â¼Ì²½´ë²è¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£ÊÆ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ç¿Í¸ø¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Î°é¤Æ¤ÎÊì¥Þ¥¶ー¡¦¥´ー¥Æ¥ëÌò¤Ë¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦Ìò¤Î¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
²áµî¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¼Ì²½¤ËÏ¢Â³Åª¤ËÄ©¤à¥Ç¥£¥º¥Ëー¡£¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤â¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î±½¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥°¥ì¥¤¥·ー´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë´ë²è¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¡Ê2025¡Ë¤¬ÂçÉÔ¿¶¡£¤µ¤é¤Ë¼ÒÆâ¤Ç¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¼Â¼Ì²½¤Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ÇÀµ¼°¤Ê¾µÇ§¤Ï¹ß¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´ë²è¤ò¸«Ä¾¤·¤Ê¤¬¤é²þ¤á¤Æ½é´üÃÊ³¬¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤È¤¤¤¦¡£´ÆÆÄ¤Ï°ú¤Â³¤¥°¥ì¥¤¥·ー¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ÎÆâÍÆ¤ò¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥ï¥Ã¥×¡Ù¡Ê2022¡Ë¡Ø¥½ー¡§¥é¥Ö¡õ¥µ¥ó¥Àー¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤¬µÓËÜ¤Ëµ¯¤³¤¹¡£
¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃ¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤¬½é¤á¤Æ3DCG¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¹¥Èー¥êー¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é18Ç¯´Ö¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿Åã¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬¡¢ÂçÅ¥ËÀ¤Î¥Õ¥ê¥ó¡¦¥é¥¤¥Àー¤È¤È¤â¤Ë½é¤á¤Æ³°¤ÎÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¡£Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ5²¯9,179Ëü¥É¥ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢·àÃæ¶Ê¡Öµ±¤¯Ì¤Íè¡ÊI See the Light¡Ë¡×¤Ï¤Î²Î¶Ê¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¶ー¡¦¥´ー¥Æ¥ë¤Ï¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Î°é¤Æ¤Î¿Æ¤Ë¤·¤Æ»ö¼Â¾å¤Î°Ìò¤Ç¤¢¤ê¡¢Êª¸ì¤Ë¤ª¤±¤ë»ÙÇÛ¼Ô¤À¡£±Ê±ó¤Î¼ã¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òµá¤á¤ë¥´ー¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ÎÈ±¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈà½÷¤ò´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤¡¢¡Ö³°¤ÎÀ¤³¦¤Ï¶²¤í¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÁ°¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é¿´ÍýÅª¤ËÌ¼¤ò»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¹õÈ±¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤Î»Ñ¤â¸«½ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
»£±Æ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ä¸ø³«Í½ÄêÆü¤ÏÉÔÌÀ¡£¡Ö¢ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç Éô²°¤ÎÊÉ¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê ¥®¥¿ー ÊÔ¤ßÊª ÎÁÍý¤ò¡×¤·¤Ê¤¬¤éÂ³Êó¤òÂÔ¤È¤¦¡£
