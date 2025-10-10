萩原利久と古川琴音がＷ主演を務めるアニメーション映画『花緑青が明ける日に』の公開日が2026年3月6日に決定し、あわせて新たな特報映像が公開された。

参考：萩原利久＆古川琴音、アニメ声優初挑戦 『花緑青が明ける日に』特報＆ティザービジュアル

本作は、日本画家としての活動を軸に、新海誠監督や片渕須直監督など名だたる監督のアニメーション作品に参加し、CMやミュージックビデオを手がけるなどジャンルを超えて様々な創作活動を行ってきた四宮義俊が、自身のオリジナル脚本で描く初の長編アニメーション監督作。

物語の舞台となるのは、土地立ち退きの強制執行が迫る創業330年の花火工場・帯刀煙火店。そこで育った若者たちと、幻の花火・シュハリをめぐる2日間の物語を描き出す。2024年5月に開催された第77回カンヌ国際映画祭マルシェ・ドゥ・フィルム「Animation Day」アヌシー・アニメーションショーケースにて、世界中のさまざまな制作段階にある5作品の1本に選出された本作。フランスの気鋭スタジオMiyu Productionsとの日仏共同製作作品となる。

花火工場の次男で、失踪した父親に代わり幻の花火を完成させようと奮闘する帯刀敬太郎役を声優初挑戦となる萩原、敬太郎の幼なじみで、地元を離れ東京で将来の道を模索している式森カオルを同じく声優初挑戦となる古川が演じる。さらに、敬太郎の兄でありカオルの幼なじみでもある愛称「チッチ」こと帯刀千太郎を入野自由、敬太郎の父・榮太郎役を岡部たかしが務める。

公開された新特報映像は、一面に広がるソーラーパネルを前に「未来なんて全然見えなかった」とつぶやくカオル（古川琴音）の後ろ姿から幕を開ける。そして幻の花火・シュハリに情熱を注ぐ敬太郎（萩原利久）が花火工場・帯刀煙火店で作業している様子や地元を離れ将来の道に悩むカオルの姿が次々に描かれ、過去に起きたある事件をきっかけにばらばらの道を歩んでいた幼なじみの2人が再会するところから、物語が動き出す。幻の花火に情熱を注ぐ敬太郎と地元を離れるも将来の道に悩むカオル。再会をきっかけに、町の再開発により立 ち退きが明日に迫る帯刀煙火店で立てこもり幻の花火シュハリを打ち上げようと奮闘する。ある夏の運命の2日間。その先で2人が掴み取った未来とは。

また、敬太郎の兄でありカオルの幼なじみでも千太郎（入野自由）と、敬太郎の父・榮太郎（岡部たかし）の声もこの新特報で初公開。町の再開発を進める地元の市役所でチッチが勤務している様子や、漁港で遠い目をした榮太郎が「シュハリなんて存在しねぇ」と呟く意味深な横顔が捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）