2026年2月27日に公開される柄本佑主演映画『木挽町のあだ討ち』の特報映像が公開された。

参考：柄本佑と渡辺謙が初共演 源孝志監督・脚本『木挽町のあだ討ち』2026年2月27日公開へ

本作は、2023年に第169回直木賞と第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子の同名小説を原作とした、江戸時代の芝居小屋を舞台にした人情ミステリー。2025年には歌舞伎で舞台化され話題となった。

『グレースの履歴』（NHK BS）で第42回向田邦子賞をはじめ数々のドラマ賞を受賞し、『スローな武士にしてくれ～京都撮影所ラプソディー～』（NHK BS）、『忠臣蔵狂詩曲 No.5 中村仲蔵 出世階段』（NHK BS）などを手がける源孝志が監督・脚本を務めた。

柄本が演じるのは、チャーミングな性格でありながら鋭い観察眼も持ち合わせ、探偵のように仇討ちに隠された真実に迫る田舎侍・加瀬総一郎。渡辺謙が、総一郎が訪れる芝居小屋「森田座」の中心人物であり、仇討ちを成し遂げたその裏で密かに謀略を巡らせていた篠田金治を演じる。

公開された特報映像では、「一年半前、そこで仇討ちがあったとか」という総一郎（柄本佑）のセリフとともに、雪が舞う中で艶やかな真紅の着物で傘を差し佇む何者かの後ろ姿が映し出されている。続いて何かを斬りつけるような効果音と、返り血を浴びながら生首を手にした白装束の男が。そこから典雅な音楽が聞こえ、総一郎と金治（渡辺謙）による、仇討ちの真相を巡る濃密な掛け合いがテンポよく展開されていく。「有り得ないんです」「騙されてくれていりゃよかったのに……」などの意味深なセリフとともに、映像は、飄々としながらも真相究明に向け鋭い眼差しを見せる総一郎と真相を隠そうと画策する金治の不敵な高笑いで幕をとじる。（文＝リアルサウンド編集部）