日本を上回るスピードで超高齢社会に突入した韓国では、乳幼児の多くが教育競争にさらされている。2歳児24.6％、3歳児50.3％、5歳児にいたっては81.2％が学習塾に通塾。いったいなぜこれほどまでに競争が苛烈になったのだろうか。日本にもそんな未来が待っているのだろうか。

ここでは、菅野朋子氏の著書『韓国消滅の危機』（角川新書）を抜粋。韓国事情に明るい筆者が詳らかにする、隣国の“教育の実情”を紹介する。（全2回の1回目／続きを読む）

乳幼児の時から競争は始まっている

競争社会と言われる韓国で今進んでいるのが、競争の「低年齢化」だ。

韓国では、学校は友だちとコミュニケーションをとり、社会性を身につける場所であり、勉強は学習塾で、という考え方が強い。



2025年3月、教育省は、小学生・中学生・高校生の学校以外の学習塾について調査した『2024年 小中高私教育調査結果』を発表した。これによると、小・中・高の学習塾（私教育）の市場は、学生数が前年より約8万人減少したにもかかわらず史上最大の29兆2000億ウォン（約3兆1080億円）で、入塾率は80％にも上った。小学生がもっとも高い87.7％で、中学生は78.0％、高校生は67.3％となっている。低学年の子どもたちの入塾率が高いのは、多様な選択肢が開かれたこの年代が「鉄は熱いうちに打て」とばかりに、塾へと送り込まれていることや、親が共働きのため、親が家に戻るまで塾をはしごさせるケースが広がっていることもある。

さらに、ここ数年は乳幼児の学習塾熱が高まっている。

『小中高私教育調査結果』の発表と同じ時期、教育省は初めて『2024年 乳幼児私教育パイロット調査結果』を発表したが、その結果は驚愕するものだった。調査対象となった6歳以下の乳幼児1万3241人のうち、学習塾へ通っている幼児は47.6％に上り、年齢別では、2歳児24.6％、3歳児50.3％、5歳児にいたっては81.2％が学習塾に通っていることが分かった。

1人あたりの塾の費用は月平均33万2000ウォン（約3万5500円）。中には、幼い子どもがこんな長い時間に耐えられるのだろうかと思われる3時間以上のレッスンをほどこすエリート育成を目指した塾もある。その場合、英語塾の月の平均費用は154万5000ウォン（約16万5400円）で、ノリ学校は116万7000ウォン（約12万4900円）、芸能塾は78万3000ウォン（約8万3000円）、スポーツ塾は76万7000ウォン（約8万2100円）だった。

ノリは韓国語で「遊び」を意味する。ノリ学校は、英語、料理、工作、ダンス、水泳など様々な体験を通して学ぶ「体験型のオリニチプ（保育施設）」だ。

塾の選択肢は家庭の所得によって大きく異なっており、月の所得が300万ウォン（約32万円）未満の家庭の子どもの入塾率は29.5％で塾費の月平均は4万8000ウォン（約5100円）。一方、800万ウォン（約85万円）以上の家庭になると62.4％が学習塾に通い、月平均32万2000ウォン（約3万4000円）を塾の費用に充てており、約6.7倍もの差があった。

教育省は、この調査はあくまでも3か月の期間で行った試験的なものだとして、解釈には留意を促していた。しかし、「これが現実だ」とする声が上がる。

「これはただ事ではない…」

ソウル市内にあるオリニチプの金園長によれば、こうした乳幼児向けの学習塾が、従来型のオリニチプからも人気を奪っているという。最近、園長の集まりでよく耳にするのが途中退園だそうだ。金園長のオリニチプでも2年続けて4人ほどが退所した。

「うちは2歳までですから、3歳になってから幼稚園や別のオリニチプに移るのが普通のコースでした。それが、途中で退園する児童が出てきて、これはただ事ではない、いよいよ（オリニチプの危機が）始まったかと思っています」

退園した1人は英語幼稚園、1人はノリ学校（料理、ダンス、工作など様々な体験を提供するオリニチプ）に転園していったという。金園長は言う。

「Z世代が親になって、子どもにさせたいことも変わってきましたね。トレンドはその時によって変わりますが、今は英語幼稚園に通わせたいという希望が強いようです。うちでも音楽やスポーツは特別活動として行っていましたが、昨年から英語の特別活動も始めました。英語の教師を派遣してもらって、遊びながら英語に触れるものですが、反応がよかった。今年もやってほしいという声が保護者から上がっていて、アンケートをとって続けていくかどうかを決める予定です」

無論、このように充実したプログラムを子に体験させることができるのは、比較的高所得で教育熱心な親たちだけだ。昔のように「小川から龍（置かれた環境が恵まれていなくとも偉業を成し遂げるという意）」はもうあり得ない、金園長はそう語った。

4歳考試、7歳考試

『乳幼児私教育パイロット調査結果』が発表された後、韓国メディアがさかんに書き立てたのが、「4歳考試、7歳考試現象」だった。「考試」は国家試験を指し、特に司法・行政・外交の国家公務員試験は難関とされる。それになぞらえた「4歳考試」は、4歳で名高い英語幼稚園に入園するため、レベルテストを受けることを指す。その準備は2歳頃から始まるというから猛烈だ。

ソウル市内でも有名な学習塾が並ぶ大峙洞（テチドン）では、母親が小さなスーツケースと幼い子どもの手を引く姿が見られる。江南三区（松坡区、江南区、瑞草区）のひとつにあり、富裕層が住む地域として知られる。

2025年2月には韓国で人気の女性コメディアン、イ・スジが、教育に熱を上げる大峙洞オンマ（母親）の特徴をパロディ化し、一躍、話題をさらった。彼女たちを象徴するのは、高級車、モンクレールのダウンジャケット、子どもへの過剰なまでの丁寧語。こうした特徴的なアイコンをからかったYouTube動画が話題になると、大峙洞からモンクレールを着た人がいなくなったとまでいわれ、これもまたニュースになった。

大峙洞に行くと、乳幼児を対象にした学習塾の看板を目にする。学習塾に通い、めでたく4歳考試で念願の英語幼稚園に入園した後も安心はできない。小学校に上がる前に、もう1段階上の英語塾にレベルアップするためのテストを受ける準備に入る。これが「7歳考試」だ。そうやって、塾の階段を上っていく小学生は、4年生の時には中学校の課程を終わらせ、5年生の時には高校1〜2年生の数学の課程まで学ぶ過剰なカリキュラムを受けさせられている場合もあるという。

また、医学部専門の塾も人気で、小学生向けの「医学部塾」のレベルテストでは、小学2〜3年生向けなのに、高校1年生水準の内容が入っていることもあるといわれる。

良い塾に入るための引っ越し

ソウル市内でもどこに住むかは社会的なステータスと密接に関わっているが、子どもを持つ家庭ではここに「教育」が絡んでくる。大峙洞を筆頭として有名塾が集中する地域があり、翌春の新学期に合わせて秋頃から「孟母三遷」よろしく、引っ越しに向けての動きが本格化する。

引っ越しのタイミングは、かつては子どもが小学校から中学校に上がる頃だったのが、最近では幼稚園から小学校に入学する頃にする人も増えてきている。とある不動産会社のオーナーはそう話し出した。

「子どもを狙った犯罪も増えているし、学校との距離は近いほど安心できます。最近は少子化でクラスに友だちがいないことや教育インフラを心配する保護者も増えました。友だちがいなければ社会性も身につかないし、勉強する環境も劣ると心配していて、引っ越し先の条件として同級生の生徒数が多いかどうかも決め手のひとつになっていますね」

また、通学路での交通事故がニュースになった年があり、最近では小学校が車道をはさまずに居住地とつながっているマンションも好まれているという。

韓国で有名な進学塾「鍾路学院」が調査した「2024年度小学生純流入地域」を見ると、新入生数が多いのは、江南三区や伝統的に名高い塾がある地域、そして江南区の隣にあり、新築マンションが建ち並ぶ、子育てに人気のエリアだった。

ソウルきっての富裕層地域である江南三区には、特に有名な講師がいる名高い学習塾が集中しており、「塾の聖地」ともいわれる。よい塾、結果を出している塾に通わせることが居住の目的になる。そして、それにより、不動産価格も上昇する。

驚異的な不動産価格

「江南三区にあるマンションはソウルでもいちばん高い価格帯だから、住むなら手狭なマンション、それでもよほどの資産がないと手が出ません。他地域で新入生の多いところを探しても、たいていはよい学習塾があったり、江南ほどではなくてもソウル市内のマンションは平均で10億ウォン（約1億円）くらいするから、借りるにしても相当な財力がないと厳しいです」

江南三区のマンション価格帯（広さは70〜200平方メートル）は2〜8億円ほど。賃貸でも、この地域だと7000万〜1億円台の「チョンセ」が必要になる。

「チョンセ」は入居する際に支払う、韓国独自の保証金のようなもので、多額のチョンセを支払う代わりに月の家賃がなかったり、割安で借りられたりする。金利が高かった時代の名残で、家主は保証金を運用するなどして利益を得る仕組みだ。退居の際、全額が返金される。

2024年、ソウル市内の小学校の新入生数は、区域によって差が大きく出た。20人にも満たないところもあれば、江南三区では200人台のところもあった。

春が近づくと、子育て情報を交換するコミュニティサイトには親たちの様々な相談事が投稿される。のぞいてみると、こんな書き込みがあった。

「3年後に子どもが小学校に上がるのを機に引っ越したいと計画を立てています。ただ、ソウル市内の小学校でも新入生が減っているというニュースを聞いて、友だちができないのではないかと心配。江南以外で生徒数の多い小学校がある地域はどこでしょう」

逆に生徒数が多くて内向的な子どもが馴染めるかどうか心配だという投稿もある。

「共働きなので、子どもがひとりでも歩いて行けるところに引っ越してきたのですが、登校する時に生徒があまりにも多くて心配になりました。子どもの性格を考えると、生徒数が少ないところに行かせたほうがいいのかと思ったりしましたが、社会性も考えないといけないのでどうしたらよいでしょう……」

ふたつとも数人が返信をつなげていて、前者には、「新築マンションがあるところは生徒数も多いけどそうじゃないところは少ないです」という書き込み、後者には、「子どもの意見も大事だと思いますよ。生徒数が少ないとみんなと仲良くなれたりしますが、大きな社会生活への適応性が落ちるかも」など、みな真摯に答えていた。

うつ病になる子どもが激増している

幼い頃から塾に通い、「考試」を受け続けることで、子どもたちに不安症やうつ病が見られるというデータも出ている（ソウル市教育庁教育情報院発表、2025年5月）。9歳以下の子どもたちのうつ病への健康保険請求件数は2020〜23年で全国で2倍増加したが、江南三区では3倍に増えたという。

それでも、「よその子がやっていると自分たちの子どもも塾に行かせないと後れてしまうのではないかと思ってしまいますから」と前出の金園長は話す。

暗記式、詰め込み型の教育に警鐘を鳴らす声も出ているが、歯止めがかかる気配はない。

65年間子どもの教育に関わってきた金明子（キム・ミョンジャ）「セッビョル幼稚園」前園長（92歳）は、落胆を隠さない。

金明子前園長は、スイスの教育学者ジャン・ピアジェが提唱した「子どもたちが自ら考える知恵を身につけさせる」教育法に共感し、幼稚園で実践してきた。20年間ほど小学校の教師をした後、1980年に幼稚園を設立。きっかけは小学校での経験だったと話す。

「小学1年生を教えていた時に、子どもたちの発達が、特に算数で乖離がありました。この原因は何だろうと思い調べてみると入学前に身につけるべき基礎を学んでいなかった。基礎がないので、2年生に上がっても問題が解けないんですね。子どもたちには小学校に入る前の基礎教育が大事だと痛感し、小学校教師を20年間やった後、思い切って幼稚園を作りました」

小学1年生にして、はきはきと受け答えをするセッビョル幼稚園出身の子どもが噂になり、児童数はあっという間に300人を超えた。送迎バスも運営し、遠方からも児童が通うようになったという。90年代から2000年代初めの話だ。

「近くに新興都市もできて、そちらにも分校を作りました。本当の意味で教育熱心な時代でしたね。暗記する勉強は無用の長物です。インターネットが登場した今、知識はすべて検索して得られます。2歳までは語感を育ててあげて、認知発達が始まる3歳からは自ら考える力を伸ばしてあげるような教育をしなければいけない。それなのに詰め込んでいる。

今は子どもの数が少ないですから、その分投資も集中してしまうのでしょう。ただの教育競争に明け暮れています」

そうはいっても、乳幼児を学習塾に通わせる保護者が47.6％に上るというのが韓国の現実だ。先にあげた教育省の報告書をもとに、単純に計算すると3か月間の乳幼児の教育市場は8000億ウォン（約850億円）ほどの規模になる（「聯合ニュース」2025年3月13日）。

