ポイ活YouTuber・鬼丸征也「JAL Payのお得な期間到来！還元率改悪延期で“まだ戦える”」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ポイ活YouTuberの鬼丸征也氏が、10月9日公開の動画「遂にJALマイルをJAL Payポイント残高にチャージするときが来た！ANA Pay等へのチャージ時還元率改悪も延期」で、JALマイルをお得に交換できる大注目キャンペーンとポイント界隈を揺るがす還元率改悪の延期について詳細に語った。
動画冒頭、鬼丸氏は「本日は重要な4つのニュースがある」と前置きし、「Dポイント10%増量」「CICインターネット開示サービス再開」「ミニストップ×イオンペイ還元キャンペーン改定」といった最新のポイ活情報をテンポ良く紹介。その上で「これからお話しするJAL Payのお話は、他のニュース以上に重要」と切り出した。
今回のメイントピックは『JALPAYマイルチャージレート最大2倍キャンペーン』。これは2024年10月8日から2025年1月7日まで実施され、通常は「1万マイル未満の交換だと半分しかJAL Payポイントにならない」という不利な条件が、「この期間だけは“10等交換（＝1マイル1ポイント）”に」と劇的に優遇される。「この紙キャンペーンが来たということで、現在JALマイルがある方は、1月7日までに全部JAL Payポイントへ10等交換していただきたい」と訴えた。
また「飛行機に乗る方はマイルでの利用が最もお得なので、交換しなくてよい」と冷静な判断も添え、「ただマイルの期限（3年）までに1万貯めるのは現実的に厳しい。だから今回の期間は活用すべき」と強調。「1万マイル以上まとめてなら交換レートがさらに良くなるので、そこまで貯められるなら粘るのもアリ」と具体的な戦略も提示した。
次に、もう一つの注目ニュースとして「JAL Payのマイルアッププログラム開始と、大幅なポイント還元率改悪の延期」を説明。当初11月1日に予定されていた「ANA PayやSUICA等へのチャージでの還元率0.5％→0.1％への改悪」が延期されたことに「これは、いずれ改悪されるが今は“まだ戦える”」と見解を述べ、「iPhone・Androidどちらも従来ルートで楽天ペイ高還元を継続できる」と現状のポイ活必勝ルートも紹介。「Vポイントカードプライムなど一部では12月1日以降は注意」とも補足した。
最後は「どれも重要なニュース。公式情報や最新お得情報も概要欄に掲載しているので、必ず自身で確認を」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。
動画冒頭、鬼丸氏は「本日は重要な4つのニュースがある」と前置きし、「Dポイント10%増量」「CICインターネット開示サービス再開」「ミニストップ×イオンペイ還元キャンペーン改定」といった最新のポイ活情報をテンポ良く紹介。その上で「これからお話しするJAL Payのお話は、他のニュース以上に重要」と切り出した。
今回のメイントピックは『JALPAYマイルチャージレート最大2倍キャンペーン』。これは2024年10月8日から2025年1月7日まで実施され、通常は「1万マイル未満の交換だと半分しかJAL Payポイントにならない」という不利な条件が、「この期間だけは“10等交換（＝1マイル1ポイント）”に」と劇的に優遇される。「この紙キャンペーンが来たということで、現在JALマイルがある方は、1月7日までに全部JAL Payポイントへ10等交換していただきたい」と訴えた。
また「飛行機に乗る方はマイルでの利用が最もお得なので、交換しなくてよい」と冷静な判断も添え、「ただマイルの期限（3年）までに1万貯めるのは現実的に厳しい。だから今回の期間は活用すべき」と強調。「1万マイル以上まとめてなら交換レートがさらに良くなるので、そこまで貯められるなら粘るのもアリ」と具体的な戦略も提示した。
次に、もう一つの注目ニュースとして「JAL Payのマイルアッププログラム開始と、大幅なポイント還元率改悪の延期」を説明。当初11月1日に予定されていた「ANA PayやSUICA等へのチャージでの還元率0.5％→0.1％への改悪」が延期されたことに「これは、いずれ改悪されるが今は“まだ戦える”」と見解を述べ、「iPhone・Androidどちらも従来ルートで楽天ペイ高還元を継続できる」と現状のポイ活必勝ルートも紹介。「Vポイントカードプライムなど一部では12月1日以降は注意」とも補足した。
最後は「どれも重要なニュース。公式情報や最新お得情報も概要欄に掲載しているので、必ず自身で確認を」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。
関連記事
ポイ活YouTuberが断言「エディオン家電は店頭値引き×20％還元で最強」最新Vポイント裏技も公開
ポイ活YouTuberが明かす10月「ポイント10倍終了、改悪ラッシュ＆高還元キャンペーンはこれだ！」まとめ
ポイ活YouTuberが断言 「SBI証券はお金が落ちてる“どえらい”キャンペーン連発中！」
チャンネル情報
コード決済（d払い,楽天ペイ,PayPay,auPAY,ファミペイ,メルペイなど）、クレジットカード、プリペイドカード、デビットカード、電子マネーなどのキャッシュレス決済や各銀行、各証券会社などのキャンペーン情報、お得情報、ポイ活情報などを発信するチャンネルです。