ここからは気象予報士の小野さんです。

お願いします。あす10日からの天気のポイントです。

あす10日は雲が多く、その後は曇りや雨の日が続くでしょう。雨が強まりやすいとされる“台風と前線”が同じ天気図に登場します。念のため、注意してください。

10日朝9時の予想天気図です。次の台風が北上してきます。



あさって11日の予想天気図です。

大陸から前線が近づいてきます。“台風と前線”が同じ天気図にあるときは、大雨になる場合がありますが、今のところ、災害につながるような影響はなさそうです。ただ、前線は来週、停滞するかもしれません。



台風の 進路予想です。

沖縄・奄美方面で向きを変え、3連休にかけて太平洋側を進む見込みです。情報に気を付けましょう。



気象台の週間予報です。

あす10日以外、晴れマークがありません。台風や前線次第で予報が変わる可能性があります。気温は平年より高いでしょう。



きょう9日に、気象台から発表された1か月予報です。

11月7日までの傾向です。気温は来週と月末以降は高めですが、18日からの1週間だけは、一気に平年並みに戻りそうです。雨量はこの時期らしいでしょう。



3連休も含めて、最新の情報を利用しましょう。