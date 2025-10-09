日産が「“新”スカイライン」をJMSで初公開へ！ 超パワフルな「400馬力超え」V6ターボのFRセダンに特別なモデルが登場！ 現行V37型“ファイナル”を予感させる限定車「400R“リミテッド”」に注目！

日産ブランドを代表するGTカーの限定車を出展

日産は2025年10月9日、10月末より東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催の「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」出展概要を発表しました。

大小のさまざまなニューモデルを公開するなか、長い歴史を誇るFRスポーツセダン「スカイライン」も展示されます。

しかも、高性能仕様「400R」の新たな特別仕様車だといいます。どのようなモデルなのでしょうか。

老舗ブランド「スカイライン」の新たな限定車はどんな姿になるのか!?［画像は現行（V37型）「スカイライン」］

1957年に初代モデルが登場したスカイラインは、国内メーカーの乗用車のなかではトヨタ「クラウン」（1955年登場）に次ぐ長い歴史を持ち、日産を代表する老舗ブランドのひとつとなっています。

ロングドライブを楽しめる高性能な「グランドツーリング（GT）カー」として65年以上にわたり世代を重ね、現在発売されているスカイライン（V37型）は2013年11月に発表された13代目です。

2019年には、同一車線内ハンズオフ（手放し運転）可能な先進運転支援機能「プロパイロット2.0」を国産車で初搭載（ハイブリッド車に設定）したほか、405馬力を発揮する3リッターV型6気筒ツインターボエンジン搭載の高性能仕様「400R」を設定するなど、絶えず進化を続けてきました。

ただし2022年にはプロパイロット2.0搭載モデルを廃止し、同時にハイブリッドモデルもなくなるなど、近年のスカイラインは徐々にモデル規模が縮小しています。

2023年8月には、スカイライン 400Rをベースに専用チューンを施した1000台限定の高性能モデル「スカイライン NISMO（ニスモ）」と、100台限定の特別仕様車「スカイライン NISMO Limited（リミテッド）」を設定。

日産は同モデルについて「スカイラインGTの集大成」と説明しており、SNSなどでは「いよいよスカイラインも終焉か」「次期型はどうなる？」などと、現行V37型の去就が注目されていました。

厳しい経営状況が続く現在の日産ですが、2025年5月に発表した経営再建計画「Re：Nissan」でイヴァン エスピノーサ社長は、商品戦略の再定義をおこなうとしており、特に「日産ブランドの鼓動を具現化したアイコニックなモデル」を中心に据えることを明らかにしています。

注目されるのは、事業回復に向けた新型車戦略のなかに、日産ブランドを代表するモデルである「新型スカイライン」の名があったことでしょう。

発売時期については明言を避けましたが、「早期の開発を目指す」としており、2026年以降にも登場が期待されるところです。

そんななか今回のJMS2025で日産は、“Re：Nissan”に基づいた日本向け最新モデルの出展を図ると発表。そのひとつとして、スカイラインの名が挙げられました。

ただし今回展示されるのは現行V37型で、新型スカイラインではないようです。

具体的には、スカイライン 400Rをベースにした400台限定販売の新たな特別仕様車「スカイライン 400R Limited（リミテッド）」が会場で初公開されます。

10月9日現在、その詳細については明らかにされておらず、JMS2025開幕目前の10月27日に詳細が発表される予定です。

どのような姿で登場するのか、期待が高まります。