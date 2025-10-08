伊瀬茉莉也がX（旧Twitter）を更新し、『劇場版 チェンソーマン レゼ編』を鑑賞したことを報告した。公開18日間で観客動員296万人、興行収入45億円を突破するなど、大ヒットを記録している本作。作中で姫野役を演じる伊瀬は、天使の悪魔役の内田真礼とともに劇場を訪れたことを明かし、作品の魅力を熱く語っている。

伊瀬は、笑顔の2ショットとともに「なんと…姫野＆天使の悪魔で…『劇場版 チェンソーマン レゼ編』観てきちゃいました…！！」と投稿。「演出とアクションシーン、凄かったぁぁ！！！」「デンジとビームのコンビも良かったぁぁ！！！」と、映像の迫力に感動した様子を綴った。

さらに、「そしてアキくんと天使の悪魔のコンビも最高でした…！！！」と、内田が演じる天使の悪魔にも言及。投稿には「#チェンソーマン」「#チェンソーマンレゼ篇」「#chainsawman」のハッシュタグも添えられ、作品への深い愛情が伝わる内容となっている。

コメント欄には、「新旧アキくんバディ同士ですね！ エモいです！」「しかもキルア＆アルカの組み合わせなの最高」「天使と姫野先輩のコンビ尊い…！」といったファンの声が多数寄せられており、2人の交流にも注目が集まっている。（文＝リアルサウンド編集部）