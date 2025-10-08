任天堂、謎の動画の第2弾公開でピクミン登場！おしゃぶり動き出す正体が明らかに
任天堂は8日、話題となった謎のアニメ動画第2弾を公開した。約4分の動画で、前回は赤ちゃんと母親だけだったが、今回は人気キャラのピクミンが登場した。もうひとつの「Close to you」という動画で、アプリ『Nintendo Today！』にて公開された。
【動画】赤ちゃんと動くおしゃぶり！公開された任天堂の謎の映像
第1弾は「Close to you」という動画で、おもちゃで遊ぶ赤ちゃんと母親が出てくる内容に。母親が部屋から移動すると、部屋は赤ちゃんとおもちゃだけになり、急に動き出すおしゃぶりを追いかける赤ちゃんを見ることができ、ハイハイから立ち上がり追いかけようとする様子が描かれている。最後は部屋に母親が入り、立ち上がる我が子を見て、抱きかかえキスするシーンで終わった。
ゲームタイトルなど一切告知されない謎の動画として公開され、ネット上では「赤ちゃんと謎の空飛ぶおしゃぶり。ついに赤ちゃんが立った！しかし、どこかで聞き覚えがあるメロディが？これはまさか」「ピクミンの鼻歌のメロディーが聞こえた？」「ピクミンの曲流れてたよね…新作？それはそうとなんかほっこりした」「え？なにこれ？ゲームの映像？」などの声があがり話題に。
その第2弾の映像では、おしゃぶりが勝手に動く正体が判明し、おしゃぶりが体にからまってしまったピクミンが部屋を動き回り、それを追いかける赤ちゃんという内容だったことが明らかになった。しかし、相変わらず何のための動画なのか、告知は一切ないままである。
【動画】赤ちゃんと動くおしゃぶり！公開された任天堂の謎の映像
第1弾は「Close to you」という動画で、おもちゃで遊ぶ赤ちゃんと母親が出てくる内容に。母親が部屋から移動すると、部屋は赤ちゃんとおもちゃだけになり、急に動き出すおしゃぶりを追いかける赤ちゃんを見ることができ、ハイハイから立ち上がり追いかけようとする様子が描かれている。最後は部屋に母親が入り、立ち上がる我が子を見て、抱きかかえキスするシーンで終わった。
その第2弾の映像では、おしゃぶりが勝手に動く正体が判明し、おしゃぶりが体にからまってしまったピクミンが部屋を動き回り、それを追いかける赤ちゃんという内容だったことが明らかになった。しかし、相変わらず何のための動画なのか、告知は一切ないままである。