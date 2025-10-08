8日、日本保守党の河村たかし氏が離党届を提出。共同代表の百田尚樹代表との間に起きた“事件”について会見で語った。

【映像】河村たかし氏による“身振り手振り”の再現

河村氏は“事件”について「2025年4月22日、議員会館の島田洋一議員の応接室にいたのは私と竹上ゆうこさん、島田さん、それから百田さん、有本香さん。（百田さんが）ペットボトルをまず投げつけて立ち上がって『おめえ何やっとんだ』『オレが殴ったらお前死ぬぞ』と殴りかかってきた。手もよく覚えている。本当に拳が目の前に見えた。私もものすごく恐怖を感じた。彼がボクシングをやっていたことを知っている。共同会見か何かの時にシャドーボクシングを横でやっていた。だから“死の恐怖”というか本当に殴りかかってこられるかなと。だから僕は『殴ったらあかんぞ』と言った」と当時を振り返った。

その後については「そういうことがあり、この度、東京地検に告発した。威力業務妨害罪ないし脅迫・暴行だったと思う。これは『ペットボトル事件』だという人もいるが、私は有本さんに電話で『ペットボトルもいかんけど、殴ったら死ぬぞは本当にいかん』と話した」と説明した。

百田氏とトラブルになった要因としては「党勢拡大の手法の差」と明かし、さらに当時の状況について「殴りかかってきた時は本当に怖い顔だった。立ち上がって、あの人体大きいからゲンコツを上に掲げて殴りかかってくると相当恐怖だ」と補足した。

一方、百田氏は7日の会見で「半年も経って、しかもこのタイミングでどういう思いなんだ。パフォーマンスにしか私には見えない」「こんなでたらめな理由で刑事告訴なんて、河村さんの頭の中はどうなっているんだ」「電話をしているが出ない。メッセージで『今は何もしゃべらない』とだけ。もう2週間以上話を聞いていない」と反論している。

（ABEMA NEWS）

