¹õÃÏ¤ËÇò¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¯ÍÏ¤±¤Æ¤æ¤¯¥É¥¯¥í¤Î¥í¥´¡£¡ÖMurder your thirst¡Ê³é¤¤ò»¦¤»¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²á·ã¤Ê¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡£¤³¤ì¤¬¤¿¤À¤Î¿å¤Î´Ì¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤â¤¬ÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î´Ì°ûÎÁ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¡Ö»à¤Î¿å¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¡ÊLiquid Death¡Ë¡×¡£±Ñ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤Ë¤è¤ë¤Èº£²Æ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊªÁû¤ÊÌ¾Á°¤Î´Ì°ûÎÁ¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
500ml´Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ä¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤¬¡¢Ãæ¿È¤Ï½ã¿è¤Ê¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤À¡£ÊÆ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢500ml´Ì¤¬1´Ì¤¢¤¿¤ê1.89¥É¥ë¡ÊÌó280±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¤È¤·¤Æ¤Ï·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤À¤¬¡¢¡Ö¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î°¦Ãå¤Ï¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤âÇ÷¤ëÀª¤¤¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¹ç·×1400Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò³ÍÆÀ¡£ÊÆ¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯»ï¤ÏºòÇ¯3·î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Ë¼¡¤®¡¢°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÂè3°Ì¤ÎºÂ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËèÇ¯3·åÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¡Ö»à¤Î¿å¡×
¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¤ÏÆÈÎ©·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢2017Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¡£¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤ÏºòÇ¯¡¢¡ÖÆÃ¤Ë³×¿·Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡×Æ±¼Ò¤¬10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1500²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤òÍ¤·¡¢2023Ç¯¤ÎÀ¤³¦Çä¾å¹â¤¬2²¯6300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó390²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¿©ÉÊ¶È³¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Õ¡¼¥É¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¤Ï2024Ç¯¤Ë3²¯3300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó492²¯±ß¡Ë¤ÎÇä¾å¤òµÏ¿¤·¡¢Á°Ç¯¤«¤é26.6¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤â¹µ¤¨¤á¤Ê¿ô»ú¤À¡£2019Ç¯¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯3·å¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ÎÀ®¸ù¤Ï¶È³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥Õ¥¡¥¹¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÏËèÇ¯È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â³×¿·Åª¤Ê´ë¶È¡×¤Î2025Ç¯ÈÇ¤Ç¡¢¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¤ò50¼ÒÃæ43°Ì¤ËÁª½Ð¡£¿å¤È¤¤¤¦¤É¤¦¤Ë¤âÇ±¤ê¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î³×¿·À¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤À¡£
¢£¸µ¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¹¹ð¥Þ¥ó¤¬¥Õ¥§¥¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¾¦µ¡
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤Ï¡¢¸µ¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¹¹ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥»¥µ¥ê¥ª»á¤À¡£
´¢¤ê¹þ¤ó¤ÀÈ±¤ÈÀ°¤¨¤¿¤¢¤´¤Ò¤²¤Ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»÷¹ç¤¦40Âå¡£¤¤¤«¤Ë¤â¿Í¹¥¤¤Î¤¹¤ëÈà¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢2009Ç¯¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Î°Õ³°¤Ê¸÷·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
ÊÆCNBC¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥»¥µ¥ê¥ª»á¤Ï¡¢Åö»þ¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Ç¥ó¥Ð¡¼¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢Í§¿Í¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤è¤¦¤È²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥Ê¥¸¡¼¤¬¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î´Ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¸½¤ì¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Ã¤½¤ê¤ÈÃæ¿È¤ò¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿å¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢±éÁÕÃæ¤Î¿åÊ¬Êäµë¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡Ö¤Ê¤¼¥Þ¥¸¥á¤Ê¿å¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×
¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼»ö¾ð¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÀïÎ¬¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Æ±²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ï¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï·ò¹¯Åª¤Ê¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤òµÒÁ°¤Ç°û¤ß¤Å¤é¤¤¡£
¥»¥µ¥ê¥ª»á¤ÏCNBC¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼·ò¹¯Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Æ¥¯¡¼¥ë¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ·¿ÇË¤ê¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡ÖºÇ¤âÌÌÇò¤¯¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ë·¿ÇË¤ê¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ê¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤Î¡Ë¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¸þ¤±¤À¤Ã¤¿¡×
¤½¤·¤Æ2014Ç¯¡¢º½ÅüÆþ¤ê¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ø¶¦¹¹ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤«¤é¤«¤¦¥¹¥¿¥ó¥È¡Ê¥Ñ¥í¥Ç¥£¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢´ÌÆþ¤ê¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¤ÏµÑ²¼¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥»¥µ¥ê¥ª»á¤Ï¼«Í³»þ´Ö¤Ë¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÎý¤êÂ³¤±¤¿¡£
Æ±»á¤ÏCNBC¤ËÂÐ¤·¡¢Åö»þ¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤Î³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤â¤·¤âÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬Å¹¤Ç¤³¤ì¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ï²¿¤À¡©¡Ù¤È»×¤¦¤Ï¤º¤À¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤Û¤Ü¾¡Íø¤·¤¿¤âÆ±Á³¤Ê¤ó¤À¡×
¢£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤à¡Ö¥ë¡¼¥ëÇË¤ê¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬
¤Ê¤¼¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡Ö»à¤Î¿å¡×¤È¤¤¤¦ÉÔµÈ¤ÊÌ¾Á°¤Î¾¦ÉÊ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎPR»ÑÀª¤Ë¤¢¤ë¡£
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¥ª¥ì¥ó¥¸PR¤Î¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥É¥ê¥¢¥ó»á¤Ï¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¸·¤·¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇ®Îõ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¼¡¤Ï²¿¤¬Íè¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¤Î¥²¥ê¥é¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÆÃ¤ËZÀ¤Âå¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤µ¤¨¡¢Æ±¼Ò¤Ï·¿ÇË¤ê¤ÊÍ·¤Ó¿´¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¤Ï¡Ödeath to plastic¡Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë»à¤ò¡Ë¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬ÍÆ°×¤Ê¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à´Ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈPR¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¶µ²Ê½ñÅª¤Ë´Ä¶ÊÝ¸î¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢CM¤Ë¤Ï¥Ý¥ë¥Î¥¹¥¿¡¼¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¿ï½ê¤ËÀÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥ß¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Å¹þ¤ó¤À¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆ°²è¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¸½ºßCEO¤òÌ³¤á¤ë¥»¥µ¥ê¥ª»á¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯»ï¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿Í¡¹¤¬Êª¤òÁª¤ÖÍýÍ³¤Î98¡ó¤Ï¹çÍýÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´¶¾ðÅª¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡£¤½¤ÎÀïÎ¬¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¿å¤ò10²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¢£´ë¶È¤Ø¤Î¸·¤·¤¤Æ»¡Ä¡Ö»à¤È½ñ¤«¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ê¤ÉÃÖ¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ö´ÌÆþ¤ê¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÊªÄÁ¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥»¥µ¥ê¥ª»á¤¬Åê»ñ²È¤ä°ûÎÁ¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¹½ÁÛ¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢È¿±þ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÎä¤ä¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£CNBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö´Ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ó¡¼¥ë¤Ë»÷¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸ÜµÒ¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¾®ÇäÅ¹¤¬¡ØDeath¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤òÃª¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥»¥µ¥ê¥ª»á¤ÏCNBC¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÍÈô¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤â¾®ÀÚ¼ê¤òÀÚ¤í¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÏÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¡¢¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¤ò¤Þ¤ë¤Ç¼Âºß¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ë¥²¥ê¥é¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤òÃµ¤í¤¦¤È¹Í°Æ¡£´Ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò3D¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥Ú¡¼¥¸¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¢£¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¡©¡×²Í¶õ¤Î¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»»¦Åþ
¤µ¤é¤Ë¥»¥µ¥ê¥ª»á¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÍ§¿Í¤Î½÷Í¥¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢1500¥É¥ë¡ÊÌó22Ëü±ß¡Ë¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤òÅê¤¸¤ÆÌó2Ê¬´Ö¤Î¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤ò»£±Æ¡£¤½¤Î¾å¡¢Ãù¶â¤òÊø¤·¤Æ¡Ö¿ôÀé¥É¥ë¡Ê¿ô½½Ëü±ß¡Ë¡×¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤È¡¢Æ°²è¤òÍÎÁ¹¹ð¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤¿¡£
È¿¶Á¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥»¥µ¥ê¥ª»á¤ÏCNBC¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö4¥«·î¤ÇÆ°²è¤Ï300Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢Ìó8Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤Î¡ÊÊÆ¥Ú¥×¥·¥³¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¿å¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ë¥¢¥¯¥¢¥Õ¥£¡¼¥Ê¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤è¤ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤«¡¢¿Ò¤Í¤ëÆâÍÆ¤À¡£°ûÎÁ¤Î²·Çä¶È¼Ô¤«¤é¤â¡¢Å¹ÊÞ¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¤Î¤Ç±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ÂçÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Åê»ñ²È¤ÎÌÜ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£2Ç¯´Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÇä¤ê¹þ¤ßÂ³¤±¤¿Ëö¡¢2019Ç¯1·î¤Ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¤«¤é160Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2²¯4000Ëü±ß¡Ë¤Î¥·¡¼¥É»ñ¶â¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±·î¤«¤é¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ËÁæ¤®Ãå¤±¤¿¡£
¢£ÀïÆ®µ¡¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¾ï¼±³°¤ì¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è
¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢»þ¤ËÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿´ë²è¤ÇÀ¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£
2024Ç¯5·î¡¢Æ±¼Ò¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£CNBC¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢40Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5900Ëü±ß¡ËÁêÅö¤ÎÀïÆ®µ¡¡Ö¥¢¥¨¥í L-39C ¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡×¤ò1Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï³ÊÇ¼¸Ë6¥«·îÊ¬¤ÎÌµÎÁ»ÈÍÑ¸¢¤Ê¤É¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
ÀïÆ®µ¡¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë25Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3700Ëü±ß¡Ë¤Î¸½¶â¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥±¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£´ë²è¤Ï¥Ú¥×¥·¥³¤Ø¤ÎÈéÆù¤À¡£1996Ç¯¡¢¥Ú¥×¥·¥³¤¬¡Ö700Ëü¥Ú¥×¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Ï¥ê¥¢¡¼ÀïÆ®µ¡¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¡¼¥¯CM¤òÎ®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç³ØÀ¸¤¬¼ÂºÝ¤ËÌó70Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤Æµ¬Äê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆþ¼ê¡£ÀïÆ®µ¡¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆºÛÈ½¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¡ÊCM¤Ï¡ËÌÀÇò¤Ê¾éÃÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤Ï´þµÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¤Î²á·ã¤ÊPR³èÆ°¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ÖËâ½÷¡×¤ò¸Û¤¤¡¢´ÑµÒÀÊ¤«¤éÊÒÊý¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤µ¤»¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£Æ±»æ¤¬°úÍÑ¤·¤¿ÀìÌç²È¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤ÎÍ×°ø¤ÏÁ´¤Æ¹ªÌ¯¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥²¥ê¥é¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¸ä³Ú¤ò½Å»ë¤¹¤ëZÀ¤Âå¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÈë·í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¡×
¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¤ÎÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Ë¶Á¤¯¤³¤¦¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ë¡£´ë¶È¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ø·¸À¤ò¼Î¤Æ¡¢¤¢¤¿¤«¤âÆâÎØ¥Í¥¿¤ò¶¦Í¤¹¤ë¿Æ¤·¤¤Ãç´ÖÆ±»Î¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÂÐÅù¤«¤Ä¿ÆÌ©¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖVP¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ô¥¢¥½¥ó»á¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È»ï¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤â¤·»ä¤¬¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¤Ç²¿¤«³Ø¤ó¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¿Í¡¹¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
Æ±»ï¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î16¡ó¤¬¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁZÀ¤Âå¤È¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤¬Ìó80¡ó¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¤Ï¡¢CNBC¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê¡×Ì¾Á°¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹¥¤à¼ã¼Ô¤«¤é¡¢»Ò¶¡¤Ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤â·ò¹¯Åª¤Ê°û¤ßÊª¤ò°û¤Þ¤»¤¿¤¤Êì¿Æ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤À¡£
¢£·ò¹¯¤¬Âà¶þ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿È¯ÁÛ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿
¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¤Ï¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÅ¸³«¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÏºòÇ¯¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¤òÈ¯Çä¤·¡¢Amazon¤Ç¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼Çä¾å1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥¥é¡¼¡¦¥³¡¼¥é¡×¡Ö¥°¥ì¡¼¥Ö¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡Ê¥°¥ì¡¼¥×¤Ç¤Ê¤¯Êè¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥°¥ì¡¼¥Ö¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÍèÇ¯1·î¡¢¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤Ï100¥ß¥ê¥°¥é¥à¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Î¿·¶½¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤À¡£
¥»¥µ¥ê¥ª»á¤ÏÆ±»æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¶¥Áè¤Ë·¹ÅÝ¤¹¤ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¶È³¦¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢¡ÖÀµµ¤¤Î¡×¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤ËÊÝ¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿å¤ò¤¢¤¨¤ÆÉÔ·ò¹¯¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò·ò¹¯Åª¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µÕ¤Î¹Ô°Ù¤Ç°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¡£
¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬±£¤ì¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¿å¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤¬·ò¹¯Åª¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´ûÂ¸¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÊ¤¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤òÁÏÂ¤¤·¤¿¡£¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¾¦ÉÊ¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÂà¶þ¤µ¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃª¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢·ò¹¯Åª¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤éÌ£¤Î°¤µ¤òÁÛµ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾¦ÉÊ¤ä¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÇ¯ÇÛÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¼ã¼Ô¤¬·É±ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾¦ÉÊ¤ÏÂ¿¤¤¡£¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥ï¥ë¡×¤òÁÀ¤¦¥¤¥á¡¼¥¸ÀïÎ¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
----------
ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ê¤¢¤ª¤Ð¡¦¤ä¤Þ¤È¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅÔÆâIT´ë¶È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£6Ç¯´Ö¤Î¶È³¦·Ð¸³¤Î¤Î¤Á¡¢2010Ç¯¤«¤éÊ¸É®¶È¤ËÅ¾¿È¡£µ»½ÑÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿µ»½ÑËÝÌõ¤Û¤«¡¢IT¡¦¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼¹É®Ãæ¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ë