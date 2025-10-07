10月7日、公然わいせつの疑いで逮捕された5人組アイドルグループ「Aぇ！group」の草間リチャード敬太容疑者が、釈放された。近年、テレビでの露出を増やしていたが、逮捕前から心配されていたこともあったようだ。

「草間さんは4日午前5時半ごろ、東京・新宿二丁目で下半身を露出した疑いが持たれています。所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTは逮捕の事実を認め、草間さんの活動休止を発表しました」（スポーツ紙記者）

釈放時、草間容疑者はブラックのスーツとネクタイの出で立ちで、集まった報道陣に向かって「このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした」と、頭を下げて謝罪。目に涙を浮かべており、人気アイドルの“号泣顔”はファンに衝撃を与えた。

Aぇ! groupは2024年5月にCDデビューし、2025年10月3日にグループ初の冠バラエティ番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ！』（フジテレビ系）が放送され、軌道に乗っていた。ただ、草間容疑者には、心配されていたこともあったようだ。

「9月27日のバラエティ番組『芸能人が本気で考えた！ ドッキリGP』（フジテレビ系）に、末澤誠也さん、佐野晶哉さん、そして草間さんの3人が出演しました。番組恒例のドッキリゲームを仕掛けられたのですが、放送直後のXでは《リチャ痩せたよね》という声があがっていました。もともと、細身の草間さんですが、顔周りがやつれたように感じる人もいたようです」（芸能記者）

デビュー前の2019年からバラエティ番組『ザ! 鉄腕! DASH!!』（日本テレビ系）の「DASH島」や「0円食堂」などの人気企画に出演し、知名度を高めていた草間容疑者。多忙を極めるなかで、不穏な近況も取りざたされていた。

「10月4日の『女性セブンプラス』で、最近の草間さんは飲酒量が増え、荒れていたと報じられたのです。逮捕時、草間さんは早朝に酒に酔った状態だったと伝えられ、これまでのイメージとのギャップに戸惑うファンも多かったのです」（同前）

草間容疑者は2009年に旧ジャニーズ事務所に入所し、デビューするまでの下積み時代も長かった。

「事務所に入るまで歌やダンスは未経験だったため、個人的にレッスンに通ったり、自宅で遅くまで練習していたことを過去のインタビューで明かしています。『鉄腕DASH』も、当初はほとんどカメラに映りませんでしたが、陰でガス溶接作業者の資格を取得したことなどがTOKIOメンバーに評価され、出番を増やしていきました。“努力家”のイメージが強かっただけに、今回の騒動は大きな痛手になりかねません」（同前）

2026年1月には、Aぇ! groupメンバーが主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が公開予定だが、草間容疑者が表舞台に戻る日ははたして──。