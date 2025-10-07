一気呵成の攻めが実を結んだ。「大和証券Mリーグ2025-26」10月6日の第2試合はKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）がトップ。序盤からリードを広げ、ダントツで迎えた南場の親番も譲らずに連荘。終盤は赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）の猛追を受けたが、リードを守り切り逃げ切った。

第1試合は岡田が大きな浮き（＋12.8）の2着。続く当試合は今期ここまでトップ・2着と好調な滑り出しを決めている渋川にバトンが渡った。東家からEX風林火山・永井孝典（最高位戦）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）、渋川、渡辺の並びでスタート。

東2局1本場、渋川は1・4索待ちのリーチ。永井からロンを決め、リーチ・平和・赤・ドラ・裏ドラの8000点でトップ目に立った。東3局も渡辺から3900点をロン、頭一つ抜け出した。東3局3本場はカン2筒の先制リーチを永井からアガり、リーチで2000点（＋900点、供託3000点）を加点した。南1本場はカン7索待ちをダマテンに構え、またも永井からロン。中・赤2の5200点でダントツ状態となった。

親番の南3局は7800点のツモ。これで持ち点は5万点オーバーとなったが、渋川は攻撃の手を緩めない。同1本場はテンパイで流局、伏せてオーラスへ向かう手もあったが、加点の期待値を追って連荘した。

同2本場は南が対子、マンズですでに2メンツが見込める手で混一色の手作り。南と九万をポンして地獄待ちの發でテンパイした。渡辺が三色同順でテンパイしぶつかり合うも、永井から發がこぼれて渋川に軍配。南・混一色の7700点（＋600点、供託1000点）でさらにリードを広げた。

持ち点が6万点超となり迎えた南4局、ライバルは簡単に逃がしてはくれなかった。まず渡辺が親満貫をツモ、さらに畳みかけるようなリーチ攻勢で猛反撃。渋川は一時「僕はマクられたと思った」と逆転負けを覚悟したが、終盤に逢川が押し返しのリーチ。渡辺から跳満をアガり、試合終了した。この試合、四者のリーチは計26本。渋川はリーチ7回にアガリ6回、そしてこの乱打戦でも放銃0回という完璧な試合運びだった。

9局に及ぶ親番を振り返り、渋川は「そんなに行ってましたか」と驚きの表情。南3局1本場のテンパイ連荘は「迷っていましたが、局収支は絶対開けた（連荘）ほうが得」と思考を明かした。「7700点がアガれて本当によかったと思ったら、肝を冷やすことになっちゃって…これマクられたらヤバいなと思っていました」と苦笑いも。最後は「ここから一気にプラス域に浮上して、ガンガンやっていきます！」と決意を示し、笑顔で締めくくった。ファンからは「ないしぶ！！」「渋、よかったな！」「おめでとーー！！」と健闘をねぎらう声が続いていた。

1着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）5万6100点／＋76.1

2着 EARTH JETS・逢川恵夢（連盟）3万7700点／＋17.7

3着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）2万4100点／▲15.9

4着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）−1万7900点／▲77.9

【10月6日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋328.5（14/120）

2位 TEAM雷電 ＋92.2（14/120）

3位 U-NEXT Pirates ＋91.0（16/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋33.6（12/120）

5位 BEAST X ＋8.5（14/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲11.1（12/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲39.6（14/120）

8位 EARTH JETS ▲154.8（14/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲158.3（14/120）

10位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲190.0（12/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

