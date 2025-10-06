ネリー・コルダがハワイで撮影した写真を一挙に公開 最後の1枚は美味しそうな握り寿司！
ネリー・コルダ（米国）が自身のインスタグラムを更新。親指と小指を立てたアロハポーズ、ハイビスカスの花、両手で作ったハートマークという3つの絵文字とともに「Hawaii」と一言だけ記すと、9枚の写真を投稿した。
【写真】抹茶ドリンクに寿司、日本の食文化がお気に入り？【本人のInstagramより】
ハワイで開催された「ロッテ選手権」に参戦したコルダ。1枚目は大会名が記されたボードを背景にドリンクのストローをくわえたまま自撮りした写真。その後は厳しい表情でコースを歩いたり、サングラスを外そうとしたりする試合中の写真や、抹茶ドリンクを販売するトラックの前での2ショット、車内から撮影した美しい虹の写真など、オン&オフの写真がランダムに登場。最後の1枚はマグロやサーモンなど美味しそうな寿司の写真だった。コルダは2024年には7勝を挙げるなど、71週連続（通算108週）で世界ランキング1位の座を守ってきた。しかし今年はトップ10には入るものの未勝利のまま。8月の「AIG女子オープン」（全英女子）終了後に発表されたランキングで、ついに1位の座をジーノ・ティティクル（タイ）に明け渡すこととなった。「ロッテ選手権」でのコルダは、最終日に畑岡奈紗と同組でラウンド。スコアを縮めたものの、優勝したファン・ヨウミン（韓国）を捉えることは出来ず、3打差の4位タイでフィニッシュした。この投稿に大勢のファンから「ネリーは最高だ、スマートで美しい」「この笑顔が大好き！」「勝っても負けても、常にチャンピオンさ！」「やっぱりベスト・オブ・ザ・ベスト！」などのコメントが数多く寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
青木瀬令奈が女子高生ゴルファー「ぶっ飛びあいちゃん」との2ショットを大公開！ 飛距離の差は実に50ヤード以上！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ハワイの大会で予選落ちを喫した吉田優利 「熱咳鼻水頭痛関節痛フルコンボの1週間」だったと衝撃の告白
身長154cmで最長飛距離は328ヤード！ ドラコンプロの鈴木真緒が夏服にお別れ 「ノースリーブはまた来年かな〜」
【写真】抹茶ドリンクに寿司、日本の食文化がお気に入り？【本人のInstagramより】
ハワイで開催された「ロッテ選手権」に参戦したコルダ。1枚目は大会名が記されたボードを背景にドリンクのストローをくわえたまま自撮りした写真。その後は厳しい表情でコースを歩いたり、サングラスを外そうとしたりする試合中の写真や、抹茶ドリンクを販売するトラックの前での2ショット、車内から撮影した美しい虹の写真など、オン&オフの写真がランダムに登場。最後の1枚はマグロやサーモンなど美味しそうな寿司の写真だった。コルダは2024年には7勝を挙げるなど、71週連続（通算108週）で世界ランキング1位の座を守ってきた。しかし今年はトップ10には入るものの未勝利のまま。8月の「AIG女子オープン」（全英女子）終了後に発表されたランキングで、ついに1位の座をジーノ・ティティクル（タイ）に明け渡すこととなった。「ロッテ選手権」でのコルダは、最終日に畑岡奈紗と同組でラウンド。スコアを縮めたものの、優勝したファン・ヨウミン（韓国）を捉えることは出来ず、3打差の4位タイでフィニッシュした。この投稿に大勢のファンから「ネリーは最高だ、スマートで美しい」「この笑顔が大好き！」「勝っても負けても、常にチャンピオンさ！」「やっぱりベスト・オブ・ザ・ベスト！」などのコメントが数多く寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
青木瀬令奈が女子高生ゴルファー「ぶっ飛びあいちゃん」との2ショットを大公開！ 飛距離の差は実に50ヤード以上！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ハワイの大会で予選落ちを喫した吉田優利 「熱咳鼻水頭痛関節痛フルコンボの1週間」だったと衝撃の告白
身長154cmで最長飛距離は328ヤード！ ドラコンプロの鈴木真緒が夏服にお別れ 「ノースリーブはまた来年かな〜」