グレイ・パーカー・サービス（東京都中央区）が、「キラキラと輝く目」が特徴のアクセサリーぬいぐるみ新ブランド「Kiramekko（きらめっこ）」を発表。第1弾として「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear」（全6種）の受注生産の申し込みがウェブショップ「ちいかわマーケット」で10月10日午後6時から開始されます。

同社は、「Kiramekko」について、若い世代を中心に、お気に入りのぬいぐるみやマスコットを身につけるというトレンドを受け、「大好きなキャラクターをもっと身近に感じてほしい」「日常生活をより楽しく彩ってほしい」という願いを込めて、単なるキャラクターグッズにとどまらない、大切な人へのプレゼントとしても喜ばれる特別なアクセサリーぬいぐるみブランドを開発したとのことです。

「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear」は、ちいかわやハチワレ、うさぎらメインキャラクターが「テディベア」の着ぐるみを着たデザイン。ぬいぐるみのサイズは高さ約14センチ、横約11.5センチ、奥行き約7.5センチ。受注受付期間は同月14日正午までで、全6種コンプリートボックスで発売。「将来的にはお好みの種類をお選びいただける単品販売も計画」しているということです。

また、「mofusand」の「にゃんこ」たちがアニマルな衣装をまとった「mofusand Kiramekko Fluffy Kittens」（全6種）も同月17日から公式ウェブショップ「mofusand もふもふマーケット」などで販売されます。