ÆüËÜÂåÉ½¡¢±óÆ£¹Ò¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤á10·î¥·¥ê¡¼¥º·ç¾ì¡Ä¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¡È¥¥ã¥×¥Æ¥óÉÔºß¡É¤Ë
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï6Æü¡¢º£·î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ÎSAMURAI BLUE¡ÊÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎMF±óÆ£¹Ò¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤áÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥á¥¥·¥³¤È¥¢¥á¥ê¥«¤òÁê¼ê¤Ë1Ê¬1ÇÔ¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£10·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹ñÆâ¤Ç¿ÆÁ±»î¹ç4Ï¢Àï¤ò¹Ô¤¦¡£
10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÈÂçºå¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÅìµþ¤ÎÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÇÂÐÀï¡£Áê¼ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÆîÊÆ¤Î¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤â¥á¥ó¥Ð¡¼À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤áËÜµ¤ÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
32ºÐ¤Î±óÆ£¤Ï2Æü¤ÎÆüËÜÂåÉ½È¯É½¸å¡¢4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç86Ê¬¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é»î¹çÃæ¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë±óÆ£¤ÎÉÔ»²²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÉ²Ã¾·½¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£