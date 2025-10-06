¤Î¤ó¤Ó¤ê¹Ô¤¯¤«¤Èº¸¼ÖÀþ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤é±¦¼ÖÀþ¤è¤ê¤âÎ®¤ì¤¬¤è¤¯¤ÆÈ´¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡¡Á°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤«¤éºÆ¤Ó±¦¤Ë¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤¿¤é¡Öº¸Â¦ÄÉ¤¤±Û¤·¡×°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¼ÖÀþÊÑ¹¹¤òÈ¼¤ï¤º¤ËÀ©¸ÂÂ®ÅÙÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð±¦Â¦¼ÖÀþ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÈ´¤¤¤Æ¤â°ãÈ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
¢£Æ»¸òË¡¤Ç¤Ï¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤ÆÁ°Áö¼Ö¼ÖÎ¾Â¦Êý¤òÄÌ²á¤·¤ÆÁ°Êý¤Ë½Ð¤ë¹Ô°Ù¤ò¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·¡×¤ÈÄê¤á¤ë
¢£¡Ö½ÂÂÚ»þ¤ÏÂè°ì¼ÖÀþ¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤µ¤ìÉÑÈË¤Ë¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¤·¤Æ¤âÅþÃå»þ´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
º¸Â¦¤«¤éÁ°Áö¼Ö¤òÈ´¤¤¤Æ¤â¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·°ãÈ¿¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
¡¡²¿¤«¤È¤ä¤ä¤³¤·¤¤ÄÉ¤¤È´¤¤ÈÄÉ¤¤±Û¤·¤Î¥ë¡¼¥ë¡£º£Æü¤Ï»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤Î¤ó¤Ó¤êÁö¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖº¸¤ÎÂè°ì¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤è¤ê¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¦Â¦¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò²¿Âæ¤«È´¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª
¡¡¤³¤ì¤Ã¤Æ¤â¤·¤«¤·¤Æº¸Â¦¤«¤é¤ÎÄÉ¤¤±Û¤·¹Ô°Ù¡á¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·°ãÈ¿¡×¡Ê°ãÈ¿ÅÀ¿ô2ÅÀ¡¦È¿Â§¶â9000±ß¡¿ÉáÄÌ¼Ö¡Ë¡©
¡¡·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹¤òÈ¼¤ï¤º¤Ë¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ°ÊÆâ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢º¸Â¦¤Î¼ÖÀþ¤Ç±¦Â¦¼ÖÀþ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â°ãÈ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ç¤Ï¡¢Á°¤Î¼ÖÎ¾¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¿ÊÏ©¤òÊÑ¹¹¡Ê¼ÖÀþÊÑ¹¹¡Ë¤·¤Æ¤½¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÂ¦Êý¤òÄÌ²á¤·¡¢¤½¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÁ°Êý¤Ë½Ð¤ë¹Ô°Ù¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹¤µ¤¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·°ãÈ¿¡×¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÄÉ¤¤È´¤¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤ÇÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ÎÍÌµ¤Ç¡¢¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·¡×¤È¡ÖÄÉ¤¤È´¤¡×¤Ï¶èÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º¸Â¦¤Î¼ÖÀþ¤Ë¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¤·¤Æ¡¢Á°Áö¼Ö¤òÈ´¤¤¤¿¤éÁ´Éô¥¢¥¦¥È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤â¤¤¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡£
ÄÉ¤¤È´¤ÌÜÅª¤Î¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·°ãÈ¿¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢Á°¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤è¤êÃÙ¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¤¤Æ¡¢¸åÊý¤«¤é¤ÏÊÌ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸åÂ³¼Ö¤Ë¼ÖÀþ¤ò¾ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ú¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢º¸Â¦¼ÖÀþ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤È¤â¤ÈÁ°¤Ë¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÄÉ¤¤È´¤¯¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Î¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·°ãÈ¿¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡ÊÁ°Áö¼Ö¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë±¦¼ÖÀþ¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð°ãÈ¿¤ò¤È¤é¤ì¤ë¡Ë¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë½ÂÂÚ¤Ê¤ÉÎ®¤ì¤¬°¤¤¤È¤¤Ë¡¢º¸Â¦¤Î¼ÖÀþ¤Ç±¦Â¦¼ÖÀþ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÊ£¿ôÂæÈ´¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡ÊÆ»¸òË¡¤Ë¤Ï¡¢½ÂÂÚ»þ¤Îº¸Â¦ÄÉ¤¤È´¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À§¤È¤âÈó¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢Âè°ì¼ÖÀþ¤«¤éÅÐºä¼ÖÀþ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥»¡¼¥Õ¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¡£¤½¤â¤½¤âÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÐºä¼ÖÀþ¤Ï¡¢ºäÆ»¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Ê¤¤Âç·¿¼Ö¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¼ÖÀþ¡£Âç·¿¼ÖÎ¾°Ê³°¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢¤è¤êÂ®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÅÐºä¼ÖÀþ¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ìÈÌÆ»°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤ÊºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï60km/h¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢60km/h°Ê¾å¤ÇÁö¤ë¤Î¤ÏÂ¨°ãÈ¿¡£½ÂÂÚ¤Ê¤É¤Ç¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎËÜÀþ¤¬60km/h°Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¸åÂ³¼Ö¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢ÅÐºä¼ÖÀþ¤Ë°Ü¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤ÏÈ¿¤¹¤ë¤Î¤Ç¥°¥ì¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¥°¥ì¡¼¤À¤¬¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Æ»Ï©¤Î¥¥ã¥Ñ¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¤Æñ¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙÅÐºä¼ÖÀþ¤Ë½Ð¤ÆÅÐºä¼ÖÀþ¤Î½ªÎ»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤ÇËÜÀþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥®¥ê¥®¥ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¤Ï¤¢¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤ÎËÜÀþ¤È¤Î¹çÎ®ÃÏÅÀ¤ÇÂ¾¤Î¼ÖÀþ¤è¤êÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÅÐºä¼ÖÀþ¤Ë°Ü¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÁê»¦¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö½ÂÂÚ»þ¤ÏÂè°ì¼ÖÀþ¤¬¤â¤Ã¤È¤âÎ®¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¡¢ÉÑÈË¤Ë¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¤·¤Æ¤âÅþÃå»þ´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤à¤·¤íÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î®¤ì¤¬°¤¤¤È¤¤Ï¾®ºÙ¹©¤»¤º¤Ë¡¢Áö¹Ô¼ÖÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£