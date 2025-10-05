±«¤ÎÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ð²ñ¤¤¡ª¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹ ¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×
Å·¸õÉÔÎÉ¤Ê¤É¤ÇÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤¿¤Á¤È¡¢²°Æâ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¨¤ì¹ç¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹ ¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
³«ºÅ¾ò·ï¡§¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤¬Å·¸õÉÔÎÉ¤Ê¤É¤ÇÃæ»ß¤Î¾ì¹ç
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¥·¥Æ¥£ ¥Ñ¥µ¡¼¥¸¥å
ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡§¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¡Ö¥á¥é¥Ë¡¼¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¥¨¥¥µ¥¤¥È¡×¤Ê¤É
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤äÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸½ÃÏ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Î½©¤òºÌ¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×
Å·¸õÉÔÎÉ¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê³Ú¤·¤ß¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¤ò²°Æâ¤Ë°Ü¤·¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤ä¡Ö¥á¥é¥Ë¡¼¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡Ö¥Á¡¼¥à¥¨¥¥µ¥¤¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
±«¤ÎÆü¤Ç¤â²÷Å¬¡ª²°Æâ¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢²°º¬¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¡¼¥±¡¼¥É¡Ö¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¥·¥Æ¥£ ¥Ñ¥µ¡¼¥¸¥å¡×¡£
Å·¸õ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤È¡Ö¥á¥é¥Ë¡¼¡×¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¢¡¦¥È¥ê¡¼¥È¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¤ª²Û»Ò¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È´Ö¶á¤Ç¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤°¤Ã¤È¶á¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂé¸ïÌ£¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢µÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¥¨¥¥µ¥¤¥È¡×¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤â²Ã¤ï¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÃæ»ß»þ¤À¤«¤é¤³¤½ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ðºî¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤ò¸«¤ë
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£
±«¤ÎÆü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤ò¸«¤ë
¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ê ¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¸¡×¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤ò¸«¤ë
Â³¤¤ò¸«¤ë
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç¤Ï¡¢½©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
© Mercis bv
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ±«¤ÎÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ð²ñ¤¤¡ª¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹ ¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥° appeared first on Dtimes.