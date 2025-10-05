人気アイドルグループ「Aぇ! group」のメンバー・草間リチャード敬太容疑者（29）が10月4日、公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕された。事件の顛末をテレビ局社会部記者が解説する。

【写真】草間リチャード敬太容疑者が下半身を露出した新宿の事件現場の様子。飲屋が立ち並ぶエリア

「事件が起きたのは、4日の午前5時40分ごろです。新宿区内の雑居ビルの出入り口付近で、草間容疑者は下半身を露出した疑いが持たれています。

『下半身を出している人がいます』と110番通報があり、逮捕に至った。警視庁は同容疑者の認否を明らかにしていません。近々、送検される見通しです」

当日の様子について前出・社会部記者が続ける。

「草間容疑者は当日、黒い帽子にマスク姿で変装している様子だったいいます。白Tシャツに脱ぎやすそうなワイドジーンズのようなものをはいていたそう。逮捕時、すでにあたりは明るくなっていたそうです」

こうした状況を受けて、冠番組『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』（フジテレビ）は、10月3日に放送された特番について動画配信サービスTVerでの配信が即座に停止。さらに、草間容疑者も度々出演していた日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH！！』は、5日の放送内容を急遽変更することを発表するなど、影響は各方面に広がっている。

騒動があった4日夜、取材班が現場を訪れると、そこは週末を楽しむ人々の熱気に満ちていた。逮捕現場となった雑居ビルにはDVDショップやバーなどが入居しており、ひっきりなしに人が出入りしている。近くの飲食店でキャッチとして働く男性は、驚きを隠せない様子でこう明かす。

「半年くらい前にリチャードさんをお見かけしたことがありますよ。あのあたりの（現場付近の）店で飲んでるみたいな話も聞いたことないし、芸能人だから自分たちが入れないような会員制の店とかで飲んでるんじゃないですかね」

このエリアは「結構、危ないんです」

別の飲食店の男性はこう語る。

「このエリアは夜中の3時、4時ぐらいになると、結構、危ないんですよ。だから、朝方は別に何の事件もなかろうが、警察が見回りをしてくれているんです。

特に、酔っ払って路上で寝ている人たちが、スリの格好の的なんですよ。それがすごく多いみたいですね。この前も、うちの従業員が被害にあったんです。それぐらい身近なことだから、警察は頻繁に巡回しているようです」

草間容疑者といえば、確かなダンス力と、明るく天真爛漫なキャラクターで人気を博してきた。バラエティ番組では体を張ったロケにも果敢に挑戦し、その飾らない人柄で人気が急上昇していたところだった。彼の身に一体何があったのか。今後の捜査の進展が待たれる。