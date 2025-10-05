プレーオフに先発登板で達成した記録

【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間5日・フィラデルフィア）

ドジャース・大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地で行われるフィリーズとの地区シリーズ第1戦に先発した。自身初となるポストシーズンのマウンドでMLB公式のサラ・ラングス記者が史上初の記録を達成したことを報じた。

大谷は2018年からエンゼルスでプレー。2022年は史上初となる投打での“W規定”を達成し、2023年には本塁打王となった。この3年間でMVP2回、MVP投票2位と鮮烈な成績を残したが、ポストシーズン出場はなかった。ドジャースに移籍した昨季は1年目から大舞台を経験し、ワールドシリーズ制覇を成し遂げた。一方で右肘手術の影響で打者での出場に限られており、投手としてプレーするのは今季が初となる。

ラングス記者は「ショウヘイ・オオタニは、MLB史上初めて単一のポストシーズンで、少なくとも1試合で投手、1試合で野手として先発する選手となる」と伝えていた。データに特化した米スポーツメディア「オプタ・スタッツ」によると、同一ポストシーズンで2本塁打以上の選手が登板するのも初の記録になるという。

この日、初回の打席は3球三振だったが、その裏にマウンドに上がるとターナー、シュワーバー、ハーパーを3者凡退に仕留めた。（Full-Count編集部）