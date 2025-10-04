¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬²òÀâ¡¡¡ÖÂÔ¤Ä¤Û¤É¥Ï¥Ã¥Ôー¡×¤ÊµÕÀâ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶Ë°Õ¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Ê¤¼"ÂÔ¤¿¤»¤ë"ÂÎ¸³¤¬¤ªµÒÍÍ¤ÎËþÂÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤«¡©ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¸ú²ÌÈ´·²¤Ê"µÕÀâ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°"¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬¡¢¡È¥¦¥§¥¤¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÂÔ¤¿¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¹Í¤¨¤ëÃæ¡¢¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤Ï¡ÖÂÔ¤¿¤»¤¿¤â¤Î¾¡¤Á¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÂÔ¤¿¤»¤ì¤ÐÂÔ¤¿¤»¤ë¤Û¤ÉËþÂÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦µÕÀâ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥¤¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿À·Ð¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀìÌç²È¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥Àー¥Ð¥ë»á¤¬Äó¾§¤·¤¿ÍýÏÀ¡£¡Ö¼ÂºÝ¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÀß·×¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¤è¤ê¤â¶¯¤¤µ²±¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ä¹ØÆþ°ÕÍß¤ÎÁýÉý¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ï¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò¤¿¤À¤Î¶ìÄË¤Ë¤»¤º¡È¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°ºÚ¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥éー¥á¥óÅ¹¤äÈþÍÆ±¡¡¢ÉÂ±¡¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÂ¿¶È¼ï¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë¶ñÂÎÎã¤¬¼¡¡¹¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¤ËÂÎ¸³¤ä¶µ°é¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ò¶´¤à¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î°¦Ãå¤ä¹ØÇã°ÕÍß¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¸«¤»¤ë¹ÔÎó¤ÏºÇ¹â¤Î¹¹ð¡×¡Ö¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ò¸ÜµÒ¶µ°é¤ä¶¦´¶¥¹¥Èー¥êー¤Î¾ì¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¡ÖÂ¨»þ½¼Â¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¾×Æ°Çã¤¤¤òÂ¥¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¨¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¡È5¸¶Â§¡É¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö½ª¤ï¤êÎÉ¤±¤ì¤ÐÁ´¤ÆÎÉ¤·¡¢¥Ôー¥¯¥¨¥ó¥É¤ÎË¡Â§¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤Ç¶ìÄË¤¬Èþ²½¤µ¤ì¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¡£°û¿©Å¹¤äÅ¹ÊÞ·Ð±Ä¼Ô¡¢EC¥µ¥¤¥È±¿±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢É¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¥¦¥§¥¤¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤É¤ó¤Ê¶È¼ï¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë¡£ÂÔ¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤¼¤ÒÆ¬¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤»Å³Ý¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¼ÂÁ©¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ª½¸µÒ¡¦ÈÎÇä¡¦¾¦ÉÊÀß·×¡¦¥³¥ó¥»¥×¥ÈÁ´¤Æ¤Î¤ªÇº¤ß¤ò°ìÈ¯²ò·è¡ª¡Ú¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¡Û¸½ºßCMO¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È»ö¶È¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Î»ØÆ³¡¢M¡õA¡¢IPO¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤âÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë½Ð»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£