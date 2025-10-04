フェイエFW上田綺世「技術があり、クレバーで優れたFW。アストン・ヴィラ戦のレベルでも十分通用」と現地記者が称賛

2023年からオランダの名門フェイエノールトでプレーしてきた日本代表FW上田綺世。

800万ユーロ（約13.9億円）ほどの移籍金で加入したこともあり、厳しい批判に晒されることもあった。

ただ、今シーズンはリーグ開幕7試合で6ゴールと得点を量産している。

そうしたなか、上田と渡辺剛が所属するフェイエノールトは、2日に行われたUEFAヨーロッパリーグのアストン・ヴィラ戦に0-2で敗れた。

フェイエノールトはシュート19本を放つも、ゴールを奪うことができず。ただ、上田のプレーは評価されていたようだ。

オランダ紙『AD』のスユルト・モッソーは、『Voetbalpodcast』でこう話していたそう。

「上田は素晴らしい試合をした、本当に楽しめた。ようやく全てが噛み合ってきた。

本当に技術があり、クレバーで優れたストライカーだ。アストン・ヴィラ戦のレベルでも十分通用する」

上田に得点はなかったものの、世界最高峰プレミアリーグのクラブ相手に互角にやり合えていたとのこと。ウナイ・エメリ監督が率いるアストン・ヴィラは昨シーズンのプレミアリーグで6位だった。

サッカー史上「最高のストライカー」5名

フェイエノールトは今週末にホームでユトレヒトとのリーグ戦を戦う。