『ワンパンマン』第1話あらすじ公開！ PV第2弾や主題歌ジャケット、展覧会情報公開
10月5日（日）から毎週日曜日23：45より放送開始となるアニメ『ワンパンマン』、第3期第1話である#25のあらすじと場面写真が公開された。また、アニメ第3期のPV第2弾、JAM Project feat.BABYMETALのOP主題歌『Get No Satisfied !』、古川慎のED主題歌『そこに有る灯り』のジャケット画像も公開、そしてアニメ10周年10撃プロジェクトのラスト10撃目として、アニメ『ワンパンマン』10周年記念展示会が来年2026年夏に開催決定した。
WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の大人気作品『ワンパンマン』。原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3500万部（2025年10月時点／紙・電子合計）を突破。アニメ『ワンパンマン』は2015年より第1期、2019年より第2期がTV放送され、国内だけでなく海外でも絶大な人気を誇る作品だ。
現在、アニメ10周年10撃プロジェクトを展開中。いよいよ、アニメ第3期が2025年10月5日から毎週日曜日23：45より放送開始となる。
10月12日（日）より放送となる、#25（第3期第1話）のあらすじと場面写真が公開された。
＜#25「作戦の会議」 あらすじ＞
怪人協会の急襲で支援者の息子を誘拐されたヒーロー協会。
S級ヒーローが集合し救出作戦が練られていた。
フブキは壊滅したフブキ組にサイタマを勧誘するのだが…。
その頃、怪人協会のアジトでガロウが目を覚ます。
＞＞＞#25場面写真やPVカット、主題歌ジャケットをチェック！（写真21点）
そして、PV第2弾が公開された。ついに始まるヒーロー協会VS怪人協会！ その激しい戦いの始まりを予感させるシリアスな展開の中、サイタマはいつも通りで……！？ KVで描かれている怪人協会の幹部たちもPVで登場！ 目覚めたガロウの行方や、S級ヒーロー達と怪人協会幹部たちの戦い、サイタマの活躍などは今後の放送でお楽しみを。
第また、3期オープニング主題歌『Get No Satisfied !』とエンディング主題歌『そこに有る灯り』のジャケット画像も公開。オープニングはサイタマのメタルな雰囲気のジャケット画像、エンディングはサイタマを演じる古川さんのジャケット画像となっている。
さらに、アニメ10周年10撃プロジェクト。いよいよラスト10撃目として、アニメ『ワンパンマン』10周年記念展示会が、来年2026年夏に開催が決定した。会場は都内を予定。詳細は今後の発表をお楽しみに。
（C）ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
