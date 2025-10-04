＜ディズニー情報＞東京ディズニーランドのハロウィーンは“ディズニーヴィランズ”たちが主役！
東京ディズニーランド®では、2025年も9月17日（水）から 10月31日（金）まで「ディズニー・ハロウィーン」を開催中です！ ディズニー映画に登場する悪役たち“ディズニーヴィランズ”が主役となり、魔法の世界に迷い込んだようなドキドキのハロウィーン気分が存分に味わえますよ。
そんな注目のハロウィーンショーや、人気のおすすめフードグッズ情報をママスタセレクト編集部が紹介します。
エントランスに入った瞬間から、パーク内はヴィランズが主催するハロウィーンパーティーをイメージしたデコレーションでいっぱいです。
ワールドバザールのメインストリートには、ミッキーマウスをイメージしたカボチャのフォトスポットも。華やかな装飾は思い出に残るフォトスポットとしてもおすすめなので、今だけの景色を家族で写真に収めて帰ってくださいね。
ヴィランズたちが盛り上げる迫力満点のショーは必見！
東京ディズニーランドで行われる注目のショー「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン “Into the Frenzy”」は、マレフィセントやジャファーなどディズニーを代表するヴィランズたちも登場。スモークや炎が出る迫力満点の仕掛けなど、目が離せなくなる演出で溢れています。
約45分間のパレードは、1日1回だけなのでお見逃しなく！ 子ども連れにおすすめなのが有料の「ディズニー・プレミアアクセス」。こちらを利用すれば、指定エリアから快適に楽しむこともできます。親子で座って鑑賞できる場所を確保しておけば、小さな子ども連れでも落ち着いて見られるので安心ですよ。
子どもとのシェアもおすすめ！ハロウィーン限定フード
ワールドバザールの「リフレッシュメントコーナー」で購入できるハロウィーン限定の「スペシャルセット」は、スペシャルホットドッグ（スウィートチリ・ミートソース＆チーズソース）にフレンチフライポテト、ソフトドリンク付き。
『101匹わんちゃん』に登場するクルエラをイメージしたホットドッグは、赤いパンに黒いミートソースと白いチーズソースを合わせたインパクトのある見た目。甘辛いスウィートチリソースがアクセントになっています。
雲の上ですやすや眠っているゴーストがとてもキュートな「グミキャンディー、ミニスナックケース付き」は、ハロウィーン期間中の販売。この機会にGETしてみてくださいね。
そして「食後に甘いものが欲しいな……」と思った方に最適なのが、濃厚なカボチャの甘みがたまらない「ハロウィーンサンデー（パンプキンソフトクリームチュロス）」。トッピングのキャラメルポップコーンのサクサク食感もアクセントになっています。添えられたチュロスに、ソフトクリームをディップして食べても最高！ 食べ歩きに便利なサイズ感も嬉しいですね。
キュートな身につけグッズでハロウィーン感がさらにUP！
身につけグッズでおすすめなのが、「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」のパレードに登場するダンサーコスチュームをイメージした特別なリング。華やかなデザインなので、指につけるだけでインパクトがありますよ。大がかりな仮装はできないけれど、ワンポイントでどこかにハロウィーン要素を加えたいな……という方にも◎。
パーク内で売られているキュートなデザインのカチューシャも、プチ仮装でハロウィーン気分を盛り上げてくれるマストアイテムです。ハロウィーンデザインの特別なカチューシャやリングをつけて、親子でお揃いコーデを楽しんでみても素敵ですね。
この記事を読んだママにぜひ試して欲しい！お得な情報
トゥモローランドのスターツアーズのそばにある「ソフトランディング」というお店では、ハロウィーン期間限定で知っているとお得なサービスが！
メニューを注文するときにキャストさんへ「トリック・オア・トリート！」と声をかけると、ディズニー・ハロウィーン限定デザインの包みに入った“アボカド＆チーズ味のコーンチップス”がもらえるんです。お子さんと一緒にぜひ試してみてくださいね。こちらのお店で飲める鮮やかなイエローとブルーが映えるおすすめドリンクの「ギャラクティック・ブリーズ（レモンティーブルーゼリー）」は、レモンの香りが爽やかなスッキリした味わいなので、休憩のお供にぴったりですよ。
今年のハロウィーンは、ぜひ親子で東京ディズニーランドを訪れてみてはいかがでしょうか？
©Disney
※画像はイメージです
※取材当時の情報です。紹介した内容は予告なく変更になる可能性があります
取材、文・編集部