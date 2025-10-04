Ž¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã¤Ï´è¤Ê¤Ë¥Á¥ç¥ó¥Þ¥²¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¡ÄÄ«¥É¥é¤ÇŽ¢Éð»Î¤¬¤¤¤¿Ž£»þÂå¤òÉÁ¤¯ËÜÅö¤ÎÁÀ¤¤
¢£Éã¤Ï¸µ¾¾¹¾ÈÍ»Î¡¢ÁÄÉã¤Ï¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤
9·î29Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ï¡¢¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¡¢¥®¥ê¥·¥ãÀ¸¤Þ¤ì¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É°é¤Á¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¥È¥¤Ï¡¢»ÎÂ²¤Î²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢²øÃÌ¤äÀÎÏÃ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¡£Éð»Î¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÉã¤Ï»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤â¤Î¤Î¼ºÇÔ¤·¡¢¥È¥¤Ï11ºÐ¤«¤é¿¥»Ò¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢ÉÏ¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ìµï¾ì½ê¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¥È¥¤Ï¡¢¾¾¹¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³°¹ñ¿Í±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÄ«¥É¥é¤Î½øÈ×¤ÇºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÀßÄê¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Éð»Î¤ÎÀ¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ê¸ÌÀ³«²½¤ÎÀ¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´è¤Ê¤Ë¥Á¥ç¥ó¥Þ¥²»Ñ¤ò´Ó¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã¿Æ¡¢¾¾Ìî»ÊÇ·²ð(¤Ä¤«¤µ¤Î¤¹¤±)¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£»ÊÇ·²ð¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¾¾Ìî²È¤ÎÀèÂåÅö¼ç¡¦´ª±¦¥¨Ìç(¤«¤ó¤¦¤¨¤â¤ó)¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÆüËÜ¤ò³«¹Á¤µ¤»¤¿¥Ú¥ê¡¼¤òº¨¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤µ¤é¤Ë²á·ã¤Ê¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡×¤À¡£
¢£¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¸ì¤ë»þÂåÀßÄê
NHKÀ©ºîÅý³ç¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã»á¤Ï¡¢¡Ö¾¾¹¾ÈÍ»Î¤È¤·¤Æ¤Ï²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¥Á¥ç¥ó¥Þ¥²»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÉã¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬µÞ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢º®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤¯»þÂå¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¡£
À©ºî¿Ø¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤º¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¡£¥Á¥ç¥ó¥Þ¥²¤òÍî¤È¤»¤Ê¤¤Éã¿Æ¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Ø¤ÎÄñ¹³¤Ç¤â´è¸Ç¤µ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È¶²¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾¸Í»þÂå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤éÌÀ¼£¤È¤¤¤¦¿·»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¡½¡½¤³¤Î»þÂå¤Î¶¹´Ö¤ËÎ©¤Ä¿ÍÊªÁü¤³¤½¤¬¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î³Ë¿´¤Ë¤¢¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢Ä«¥É¥é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹¾¸Í¤«¤éÌÀ¼£¤Ø¤ÎÅ¾´¹´ü¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡×¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£¼¡¤ÎÄ«¥É¥é¡¢¡ÖÉ÷(¤«¤¼)¡¢·°(¤«¤ª)¤ë¡×¤â¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤À¡£
¢£»þÂå·à¤äÌÀ¼£¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¤ÎÄ©Àï
¶¶ÄÞ»á¤Ï¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¹¤È¤¡¢Ä«¥É¥é¤È¤·¤Æ»þÂå¤¬¸Å¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ä¶ÉÆâ¤Ç¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö»þÂå¤â¤Î¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤ÏBK¡ÊÂçºå¡ËÀ©ºî¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤óÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÌÀ¼£»þÂå¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù°ÊÍè10Ç¯¶á¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥»¥Ã¥È¤â¤â¤Á¤í¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»þÂå·à¤ò¤ä¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤À¤ó¤À¤ó¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¤Î»£±Æ½ê¤Ç»þÂå·à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥«¥Ä¥é¤ä°áÁõ¤â¤¹¤´¤¯¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ÈÈþ½Ñ¤Ê¤É¤È¤âÁêÃÌ¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤ä¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¾¾¹¾Âç¶¶¤ÎËÌÂ¦¤ÈÆîÂ¦¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤ä¡¢¥È¥¤¬ÄÌ¤¦±«À¶¿å²È¤ÎÂçÅ¡Âð¤Ê¤É¡¢º£²ó¤Ï²áµîºÇÂçµé¤Î¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¡¦Â¼¶¶Ä¾¼ù»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤ÎÂæËÜ¤ò¤³¤Î»þÂå¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬1¤Ä¤ÎÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤ä³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤Î¥Û¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤È¡¢»þÂå·àÀ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÂçºåÀ©ºî¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤·¤Æ¤Ï²áµî¤Ë¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¡¢Èþ½Ñ¤È±ÇÁüµ»½Ñ¤Ç»þÂå·àÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬±é½Ð¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£²áµîºÇÂçµé¤Î¥»¥Ã¥È¤ËÍ½»»¤ò¿¶¤êÊ¬¤±¤¿
¶¶ÄÞ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¤òÂçºå¶ÉÀ©ºî¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â½é¤Î¤³¤È¡£VFX¤Ê¤É¤â¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÄ«¥É¥é¤Î¿ôÇÜ¤Îµ¬ÌÏ¤À¤È¸À¤¦¡£
¤«¤Ä¤ÆËëËö¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤È¤¤¤¨¤ÐÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÀìÇäÆÃµö¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏÄ«¥É¥é¤Ç¤â¤³¤Î»þÂå¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶¶ÄÞ»á¤Ï¡Öº£¤Î»þÂå¤òºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¸½Âå¤ÎÊÄºÉ´¶¡×¤ÈÌÀ¼£»þÂå¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿¾õ¶·¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬À©ºî¤ÎÆ°µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤¬Îò»Ë¾å¤Î°Î¿Í¤äÀ¯¼£Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¯¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ä«¥É¥é¤¬ÌÀ¼£»þÂå¤ò°·¤¦ºÝ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤À¡£¶¶ÄÞ»á¤Ï´ë²è¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¡Ö°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢»³±ü¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÇäÅ¹¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤¬ÉÁ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤éÊª¸ì¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¢£µÓËÜ²ÈÆÈÆÃ¤Î¤ª¤«¤·¤ß¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î¹©É×
µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¶ÄÞ»á¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î²¿¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¡×ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤ÈÉ¾²Á¡£NHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå ¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤ÇÂè30²ó¶¶ÅÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Õ¤¸¤»á¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤Æü¾ï¡×¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤¯Ì¾¼ê¤À¡£»ÐËå¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ä¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê½ÐÍè»ö¤ò²¹¤«¤¯°¦¤ª¤·¤¤Êª¸ì¤ËÊÑ¤¨¤¿¼êÏÓ¤Ï¡¢»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÌÀ¼£»þÂå¤òÉÁ¤¯¾å¤ÇÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤Î½÷À¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£ºîÃæ¤Ç¤â¡Ö½÷¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¿È¤òÇä¤ë¤«ÃË¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶¶ÄÞ»á¤ÎÀ©ºî»ÑÀª¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£¡ÖÉÔ¼«Í³¤À¤Ã¤¿»þÂå¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸ìÊÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬Åö»þ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¹¬¤»¤À¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
¸½Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç²áµî¤òÃÇºá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä´¶¾ð¤òÂº½Å¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¡Ö²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¶ÄÞ»á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸¤Êý¤òÇ§¤á¤ë¸½ÂåÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£·ëº§¤«¿ÈÇä¤ê¤«¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¥·¥Ó¥¢¤Ê¾õ¶·
Ê¿À®°Ê¹ß¡¢¹¾¸Í¤«¤éÌÀ¼£¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤òÉÁ¤¤¤¿Ä«¥É¥é¤ÎÀè¶î¤±¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î¡Ö¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡×¤À¤Ã¤¿¡£ËëËö¤«¤éÌÀ¼£¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼Âºß¤Î½÷À¼Â¶È²È¡¦¹²¬Àõ»Ò¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤òÀ¸¤¤¿½÷À¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÉÁ¤¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£2023Ç¯¤Î¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤ÏËëËö¤«¤éÂçÀµ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿¢Êª³Ø¼Ô¡¦ËÒÌîÉÙÂÀÏº¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢³ØÌä¤Ø¤Î½ã¿è¤Ê¾ðÇ®¤òÄÌ¤·¤Æ»þÂå¤ÎÅ¾´¹´ü¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ñºÝ·ëº§¤È¤¤¤¦Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆÃ¼ì¤Ê¾õ¶·¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ê¸²½¤Î¾×ÆÍ¤ÈÍ»¹ç¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¾¸Í¤«¤éÌÀ¼£¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤È¸Å¤¤¤â¤Î¤¬º®ºß¤¹¤ëº®ÆÙ¡×¤ò¸½ÂåÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉõ·ú¼Ò²ñÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤Þ¤À¿§Ç»¤¯»Ä¤ëÃæ¤Ç¡¢À¾ÍÎÊ¸ÌÀ¤Î»ñËÜ¼çµÁ¤¬µÞÂ®¤ËÎ®Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î»þÂå¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦½Ö´Ö¤³¤½¤¬¡¢ºÇ¤â¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¸½Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÉáÊ×À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬Êú¤¨¤¿Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢11ºÐ¤«¤é¿¥»Ò¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÈþÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤Î½÷À¤¬¸Â¤é¤ì¤¿ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤¿¸½¼Â¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¶ÄÞ»á¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿ÍÌ¾¿Í¤ä¡¢¤½¤ì¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë°Î¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÉáÄÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Î¤ª¤«¤·¤ß¤äÉÔ¾òÍý¤µ¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤ËÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¢£·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¡Ö¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤É×ÉØ¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡×
ÌÀ¼£°Ý¿·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÊ¬À©ÅÙ¤¬Êø²õ¤·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬º¬Äì¤«¤éÊ¤¤µ¤ì¤¿¡£Éð»Î¤ÏÅá¤ò¼Î¤Æ¡¢ñþ¤òÀÚ¤ê¡¢ÍÎÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡£½÷À¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸¤Êý¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¿·¤·¤¤»þÂå¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ãÊÑ¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤È½Å¤Ê¤ë¡£½ª¿È¸ÛÍÑ¤¬Êø²õ¤·¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼´Ñ¤¬ÊÑ²½¤·¡¢²ÈÂ²¤Î·Á¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¡£ÌÀ¼£»þÂå¤Î¿Í¡¹¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡Öº£¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬µÞ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢º®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤¯»þÂå¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¾õ¶·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¶¶ÄÞ»á¤Ï¾®ÀôÈ¬±À¡¦¥»¥ÄÉ×ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¹¤´¤¯¿¼¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤2¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£È¬±À¤¬¤Þ¤À¡Ö²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¡×¤ò¼´¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÌ¾¿Í¤ÎÀ®¸ùëý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÓËÜ¤Î¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎüâÀÐ¤¢¤«¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖüâÀÐ¤µ¤ó¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡¢±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥óÁü¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¼ã¤¤½÷À¤Î´¶³Ð¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÀ¼£»þÂå¤ËÅê±Æ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¸¤»á¤é¤·¤¤¸½ÂåÅª¤Ê¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤ä¥Ü¥±¡¦¥Ä¥Ã¥³¥ßÅª¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡×¤Ï½÷À¼Â¶È²È¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤Ï¿¢Êª³Ø¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¹ñºÝ·ëº§¤ò¤·¤¿½÷À¤Î»ëÅÀ¤«¤éÌÀ¼£¤òÉÁ¤¯¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Îò»Ë¤Î¼çÎ®¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤«¤é¤Ï³°¤ì¤¿»ëÅÀ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¸½Âå¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·Á¯¤Ç¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÅÄ¹¬ ÏÂ²Î»Ò¡Ê¤¿¤³¤¦¡¦¤ï¤«¤³¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼
1973Ç¯Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£½ÐÈÇ¼Ò¡¢¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¥É¥é¥Þ¥³¥é¥à¼¹É®¤äÃøÌ¾¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Â¿¿ô¡£¥¨¥ó¥¿¥á¡¢°åÎÅ¡¢¶µ°é¤Î¼èºà¤â¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼ ÅÄ¹¬ ÏÂ²Î»Ò¡Ë