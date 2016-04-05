『あさが来た』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
週刊女性PRIME
プレジデントオンライン
朝ドラの低迷を巡っては「ヒロインの選び方」の限界を指摘する声も
デイリー新潮
1位は「虎に翼」の伊藤沙莉で、「生身の人間が見えてくる」と70代女性
Smart FLASH
主人公・渋沢栄一と同時代を駆け抜けた実業家、五代才助役に起用
オリコンニュース
重圧をかかえる辛い中で、唯一の楽しみは撮影の合間の塗り絵だったそう
スポーツ報知
1位は、「じぇじぇじぇ」が社会現象にもなった「あまちゃん」の能年玲奈
マイナビ学生の窓口
合格を知らされたのは記者会見前日の夜で、嘘の理由で呼びだされたという
トピックニュース
今世紀最高の平均視聴率をマークした前作「あさが来た」に勝る結果となった
スポニチアネックス
「いつか来るだろうな」と覚悟はしていたというが、「辛い」と語った
「あさが来た」の撮影中に人を信用できなくなってしまったという
デイリースポーツ
朝ドラの放送前に「やめたい」と母親にメールを送っていたことが明かされた
「意図的」とし、あえてさまざまな解釈ができるよう余韻を残したと説明
あさの生き方や姿勢に、多くの共感を得て女性視聴者が支えてくれたと山田氏