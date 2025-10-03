この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

竹田恒泰「政治が急速に劣化した」安倍氏亡き後の日本を嘆く「こんな日本にはなってなかった」

作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で、台湾の大学に「安倍晋三研究センター」が設立されたニュースに触れ、安倍元首相亡き後の日本の現状について持論を展開した。



動画で竹田氏は、台湾の名門・台湾政治大学に「安倍晋三研究センター」が設立されたことを紹介。設立理由について同センター主任が「現代の日本を理解するには安倍元首相の戦略を研究する必要がある」と語ったことに触れ、「日本にとっても意義深いこと」と高く評価した。



その上で、竹田氏は「日本研究をアジアで一番ちゃんどやっているのが台湾」だとし、その台湾が安倍氏の研究に乗り出したことの重要性を強調。一方で、「どれだけ安倍さんを研究することが世界の平和に寄与するのかということ、これは日本人が分かってないわけですからね」と述べ、安倍元首相の功績が日本国内で正当に評価されていない現状に苦言を呈した。



また、動画の後半では安倍氏の逝去から3年が経ったことに言及。「3年経ちまして政治がこんなに急速に劣化することになろうとは、一体誰が予測したでしょうか」と現在の日本の政治状況を強く憂いた。さらに、「今もうね日本の政治を語る人たちが口々にね、『今安倍さんが生きていたら』と口々におっしゃいます」「こんな日本にはなってなかった」と、多くの人々が安倍氏の不在を惜しんでいると語った。



竹田氏は自身の心境として「亡くなって1年2年3年が経ち、ますますその大きさを感じます」と吐露。最後に、安倍昭恵夫人が命日を「七転び八起きの日」と位置づけて前向きなイベントを開催していることに触れ、「自分もね安倍総理がいない分、じゃあ自分は何ができるかなということに向き合っていかなくちゃいけないなと改めて思いました」と、その思いを新たにしていた。