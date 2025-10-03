お風呂に入るカピバラがカプセルトイに!? 『お風呂大好きカピバラ浴場 ぬいぐるみ』発売!
ピーナッツ・クラブは、カプセルトイの新製品『お風呂大好きカピバラ浴場 ぬいぐるみ』(全5種類、1回400円)を9月下旬より順次、全国のカプセルトイ売場で販売する。
お風呂大好きカピバラ浴場 ぬいぐるみ
同製品は、最近カピバラにとりつかれた女性カプセルトイデザイナーがデザインしたオリジナルぬいぐるみ。カピバラたちが温かいお風呂につかってまったりとした愛らしい姿をぬいぐるみ化した。
全5種類のラインナップには、シャンプーハット、てぬぐい、バスタオル、サウナハットのいずれかを身に着けた4種と、ひよこのおもちゃを持った1種が含まれている。シャンプーハット、バスタオル、サウナハットは着脱可能。
全種にボールチェーンがついているので、カバンなどに着けて一緒にお出かけすることもできる。担当デザイナーは「カピバラの愛らしさを世の中に広めたい」と意欲的に語っている。
A シャンプーハットさん
B てぬぐいさん
C バスタオルさん
D サウナハットさん
E ひよこちゃん
「お風呂大好きカピバラ浴場 ぬいぐるみ」の発売日は9月下旬〜。価格は1回400円。対象年齢は15歳以上。全5種。本体サイズは約H7×W4.5×D5cm。材質は、本体＝ポリエステル、ボールチェーン＝鉄。全国のカプセルトイ売場にて発売。
