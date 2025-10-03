株式会社マイナビは、2025年1～6月に人事担当者を対象に実施した「マイナビ 中途採用実態調査 2025年版」を実施し、その結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

企業の人事担当者に直近半年間（2025年1月～6月）における中途採用の実施理由を聞くと、「即戦力の補充」（48.4％）が最多、次いで「退職者の増加（自己都合による欠員の増加）」（32.4％）、「既存事業の拡大」（30.3％）だった。

今後の中途採用意向については、「今後は積極的になる（計）」は54.0％となり、「今後は消極的になる（計）」の7.4％を大幅に上回った。

業種別では、[金融・保険・コンサルティング]で「今後は積極的になる（計）」が59.1％と全業種のうちもっとも高い。

画像：株式会社マイナビ 2025年9月30日 ニュースリリースより引用

企業の副業認可率72.5％で前年から1.7pt増加。「副業している社員がいる」割合は80.8％

2025年の副業認可率（従業員の副業を認可する制度がある割合）は72.5％で、前年から1.7pt増加した。

経年でみても、副業を認可する企業割合は増加傾向にあり、企業の働き方に対する柔軟性が高まっていることがうかがえる。

副業を認可する理由では、「社員のモチベーションを上げるため」（39.3％）が最多となった。

前年に上位であった「社員にスキルアップしてもらうため」（前年比1.4pt減）や「社員の収入を補填するため」（前年比0.9pt減）の割合は減少しており、企業の副業制度に対する目的意識が変化している可能性がみられた。

副業を認可している企業の担当者に社内で副業している社員がいるか聞くと、80.8％が「副業している社員がいる」と回答したが、副業している社員の人数については、従業員300名以下（「従業員50名以下」＋「従業員51～300名」）では「3～10名」の割合が最多、従業員数300名以上でも「11～50名」の割合が最多と、限定的な規模にとどまっているようだ。

業種別では、副業している社員がいる割合は、「IT・通信・インターネット」業界が86.7％と最も高く、業界特性として柔軟な働き方が浸透している可能性がうかがえる。

画像：株式会社マイナビ 2025年9月30日 ニュースリリースより引用

別の企業や団体での業務を本業とする「副業人材」を受け入れている（採用している）企業の割合は67.0％となり、前年から0.9pt増加した。受け入れている割合が最も高い業界は「IT・通信・インターネット」であった。

経年でみても受け入れ率は上昇傾向にあり、企業の人材活用の幅が広がっていることがうかがえる。

ただし、副業認可率（72.5％）と比較すると、受け入れ率はやや低く、従業員向け制度として副業が可能であっても、副業人材を受け入れる環境は整っていない企業も一定数存在していると考えられる。

画像：株式会社マイナビ 2025年9月30日 ニュースリリースより引用

別の企業や団体での業務を本業とする「副業人材」を受け入れていると回答した人事担当者に、年代別にどのような人材を受け入れているかを聞いた。

20・30代では「専門スキルを持つ人材（20代：50.0%、30代：44.0%）」が最多だったが、20代「対人業務を行う人材」（34.2%）、30代「管理職」（34.4%）と異なる結果となった。

40・50代では「管理職（40代：46.6%、50代：45.1%）」が最多で、「専門スキルを持つ人材（40代：43.3%、50代：39.5%）」、「フルタイム勤務が難しい人材（40代：29.6%、50代：27.1%）」と続き、受け入れている人材は同様の傾向があることがわかった。

全年代において「専門スキルを持つ人材」が上位に挙げられており、副業人材の受け入れにおいては、特定分野における専門性が重視されている傾向があると考えられる。

また、40・50代では「管理職」が最多となっていることから、企業が副業人材に対してマネジメントスキルを期待している可能性も示唆される。

画像：株式会社マイナビ 2025年9月30日 ニュースリリースより引用

副業人材の受け入れ有無で正社員の不足感にギャップ。人材不足に一定の効果の可能性

企業における正社員の過不足感について、「不足感がある（計）」と感じている割合は45.8％で前年より2.9pt増加した。

副業人材の受け入れ有無別に比較すると、「不足感がある（計）」割合は、受け入れている場合は36.4％で前年より1.9pt増加、受け入れていない場合は64.8％で前年より5.7pt増加した。

副業人材を受け入れている場合といない場合の正社員の不足感には28.4ptの差がみられ、受け入れている企業の方が正社員の不足感が相対的に低い傾向であることがわかった。

スペシャリスト人材（IT人材など）の過不足感についても、全体では「不足感がある（計）」が50.4％であったのに対し、副業人材を受け入れている場合は42.7％、受け入れていない場合は65.9％と、こちらも23.2ptと大きな差があった。

この結果から、副業人材の受け入れが企業における人材不足感の緩和に、一定の効果をもたらしている可能性が示唆された。

画像：株式会社マイナビ 2025年9月30日 ニュースリリースより引用

ニュース情報元：株式会社マイナビ