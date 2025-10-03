齊藤なぎさ「無理なダイエットをしすぎた」代謝上げるため1時間ジョギングを1年間継続中
【モデルプレス＝2025/10/03】女優の齊藤なぎさが3日、都内で開催された「minum 2025AW新作発表会」に出席。約1年間ジョギングを続けていることを明かした。
【写真】齊藤なぎさ、素肌輝く肩開き衣装
◆齊藤なぎさ、無理なダイエットをした過去
コスメブランドの会見にちなみ、美容でハマっていることを聞かれた齊藤は「無理なダイエットをしすぎたため、代謝が悪くなってすごく痩せにくい体になってしまったので、ジョギングを始めようと思って、1日30分から1時間毎日走ってるんです」と約1年間続けていることを告白。「そうしたらだんだん痩せてきて。自分の中でも目に見えるくらい効果があったので、これからも続けようと思います」と微笑んだ。
◆齊藤なぎさ、メイクのこだわり
同ブランドについては「まず見た目、パッケージが本当に可愛い」と語り「全部の商品すごく大好きで、家に何個もあるくらいすごく好き」とにっこり。秋メイクのときに使いたいアイテムについて話す場面では「私は結構、春夏秋冬そんなに気にせず、ずっとピンクのメイクをしていて」とこだわりを明かした。
この秋はどんな秋にしたいかという質問では、悩みながらも「運動かもしれないです」と回答。運動が苦手だという齊藤は「筋トレが本当にできないんですけど、筋トレとかピラティスとかを頑張りたい」と意気込み「お仕事もあるけど、プライベートでも楽しみたい。お月見とかしたいです」と意気込んでいた。（modelpress編集部）
