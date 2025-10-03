「価値観が違いすぎる！」ママ友にイライラ。実は相手も同じだった｜価値観の違いですか？【ママリ】

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第31話をごらんください。

はるかとりさの共通の友人であるゆかりに、電話をかけたりさ。はるかの言動に対する愚痴を次々に話し始めます。実ははるかだけではなく、りさの方も「価値観の違い」にモヤモヤを抱えていたのでした。

りさを「常識がない」と非難していたはるかでしたが、りさ視点では、はるかにも問題点があったようです。はるかと同じように、共通の友達・ゆかりに不満をぶちまけます。

はるかは子どもを注意せず、ずっと愚痴ばかり話していたのだそう。まさか、自分の態度がりさをイラつかせていたなんて、夢にも思っていないでしょう。

おまけにプライベートな話をして、りさをドン引きさせていました。はるかにとっては当たり前でも、りさにとっては「ありえない」話題だったのですね。

りさから見たはるかの言動、愚痴が多かったり、子どもに注意をしなかったり、なるほどそれはイライラするかもしれないと思うことばかりです。はるか目線の物語だけでは分からなかったことですね。

価値観の違い、あなたは許せる？

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）