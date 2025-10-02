Ç¤¬¡Ø»ô¤¤¼ç¤ÎÉÛÃÄ¤òÃ¥¤¦¡Ù3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡¡Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ÈÂÐ½èË¡¤ò²òÀâ
Ç¤¬»ô¤¤¼ç¤ÎÉÛÃÄ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¤É¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÇ¤Ç¤âÎ¾¼ê¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÉÛÃÄ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð»ô¤¤¼ç¤¬Ã¼¤Ã¤³¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¤¬ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¬¤ëÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤Î°ÕÌ£¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
1.²÷Å¬¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë
ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÂÎ²¹¤äÉÛÃÄ¤ÎÊÝ²¹À¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¤Ç¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ê¿²¾²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿²»Ï¤á¤ëº¢¤ÏÃ¼¤Ã¤³¤Ë´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿²¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÉÛÃÄ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¼êÂ¤ò¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¿¤Ð¤·¤ÆÀêÎÎ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤À²÷Å¬¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½ÉÛÃÄ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä«µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤ÏÉÛÃÄ¤ÎÃ¼¤Ç¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤È¿²¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¤¬Æ²¡¹¤ÈÃæ±û¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸÷·Ê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ»ô¤¤¤¬·Ð¸³¤¹¤ëÆü¾ïÉ÷·Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.»ô¤¤¼ç¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤
Ç¤¬ÉÛÃÄ¤òÀêÎÎ¤¹¤ëÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ÒÇ¤¬ÊìÇ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤Î¤½¤Ð¤ÇÌ²¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Ç¥Ù¥Ã¥É¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ë¿²Å¾¤¬¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊìÇ¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Ç¤Î°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¿ÈÂÎ¤Î¾å¤Ë¤Þ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤ËÉÛÃÄ¤òÃ¥¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿®Íê¤Î¾Ú¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ô¤¤¼ç¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
3.¤Ê¤ï¤Ð¤ê°Õ¼±¤ÈÆÈÀêÍß
Ç¤Ï¤Ê¤ï¤Ð¤ê¤òºî¤ëÆ°Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¾ì½ê¡×¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿Í¤ÎÉÛÃÄ¤ÏÂç¤¤¯¤Æµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¥Ë¥ª¥¤¤â¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÅÙ¡Ö¤³¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¡×¤È·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤âµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¾å¤Ë¾è¤Ã¤¿¤êÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢ÆÈÀê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤¬ÉÛÃÄ¤ÎÃ¼¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¤¬ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ
Ç¤È°ì½ï¤Ë¿²¤ë¤È¤¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢²á¾ê¤ÊÀÜ¿¨¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¤Ç¤¹¡£Ç¤ÎÂÃ±Õ¤Ë¤Ï¡¢Ç¤Ë¤ÏÌµ¾É¾õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿Í´Ö¤Ë¤Ï³²¤È¤Ê¤ë¶Ý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â´é¤òçÓ¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢çÓ¤á¤é¤ì¤ÆÀö¤ï¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤ÎÈïÌÓ¤ä¥Õ¥±¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÛÃÄ¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËÀöÂõ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¿²ÊÖ¤ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÇ¤ò²¡¤·¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¸Î¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤ÈÇ¤Ï¼êÂ¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¤âÇ¤È¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ò¤¢¤±¤ë¡×¡Ö¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¤È¤Ï°ì½ï¤Ë¿²¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤¬ÉÛÃÄ¤òÃ¥¤¦¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡
Ç¤¬ÉÛÃÄ¤òÃ¥¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ç¤ÎÀ³Ê¤ä½¬À¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢»ô¤¤¼ç¤¬²÷Å¬¤ËÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ç¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡Ö´°Á´¤Ë¤ä¤á¤µ¤»¤ë¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤¦¤Þ¤¯¶¦Â¸¤¹¤ë¹©É×¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉÛÃÄ°Ê³°¤ËÀìÍÑ¤Î¿²¾ì½ê¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
¤Õ¤«¤Õ¤«¤ÎÌÓÉÛ¤ä¾®¤µ¤ÊÇÍÑ¤ÎÉÛÃÄ¤òÊÌ¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÉÛÃÄ¤ÎÎÙ¤äÂ¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Ç¤¬¼«Á³¤Ë¤½¤³¤òµ¤¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ã¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢°Ø»Ò¤äÂæ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¿²¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Ç¤â¥Ù¥Ã¥É¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤ËÁÂ³°´¶¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÉÛÃÄ¤Î°ìÉô¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë
Ç¤ò´°Á´¤ËÉÛÃÄ¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤º¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃ¼¤äÂ¸µ¤Ê¤É¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ê¤é¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Ç¤â¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¾ì½ê¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüÃæ¡¢Ç¤Î¿²¾²¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿²¼¼¤Î´Ä¶¤ò²÷Å¬¤Ë
Ç¤¬ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼¼²¹¤¬²÷Å¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆþÌ²»þ¤Èµ¯¾²»þ¤Ç¤ÏÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½¢¿²»þ´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ²¹ÅÙÄ´Àá¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¤Ê¤¤¿²¼¼¤Ç¡¢½¢¿²»þ¤Ï°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÃÈË¼´ï¶ñ¤òÀÚ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¥Û¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
µ¨Àá¤¬ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÇ¤È¤Î¹¶ËÉ¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢Ç¤¬ÉÛÃÄ¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ä¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÛÃÄ¤Î²÷Å¬¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1É¤¤À¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÊýË¡¤Ç½½Ê¬¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿Æ¬»ô¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Ç¤¿¤Á¤Ë¤ÏÉÛÃÄ°Ê³°¤Ç¿²¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¤È¤ÎÅº¤¤¿²¤Ë¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤ä¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë´Ä¶ºî¤ê¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£