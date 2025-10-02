この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【松屋】朝からガッツリお代わり自由の食べ放題満腹モーニングがコスパ最高すぎてご飯を食べすぎた爆食女【大食い】」と題した動画を公開したのは、人気グルメYouTuberの山崎NANAさん。動画では松屋の朝食を徹底リポートし、「激安朝定食」「おかわり自由バンザイ」など、松屋ならではのコスパやアレンジ食べをリアルに伝えている。



冒頭で「松屋モーニングの前に、すき家で食前のデザート、山崎ナナです」と冗談めかしつつ、食欲全開で松屋に入店。今回注文したのはソーセージエッグと牛小鉢の朝定食。「クーポンでキムチもつけました。おかずがいっぱい。ボリューミー」と、テーブルいっぱいに並ぶ小皿にワクワク感を隠せない様子だった。



山崎さんは「ベジファ（サラダ）で準備運動」とまずは野菜からトライ。シャキシャキとした食感を楽しみつつ、「朝からたっぷりとれるの助かる」とコメント。さらに「卓上調味料がいっぱいあるから、ちょっと使っていこう」と、松屋ならではの豊富な調味料にも注目した。最初のメインはソーセージエッグ。「私の大好きなバーベキューソース。これをたっぷり」「醤油もいいんだけど、せっかく松屋に来たならばバーベキューを食べたい」とこだわりを披露。丼に黄身を割り、バーベキューソースを絡めて「朝のグランプリを本気で取りに行きます」と満足げな表情だった。



続いて登場したソーセージには「めっちゃカリウマジューシー。お肉詰まってる美味しいウインナー」と感動。「黄身とバーベキューソースが混ざった、黄金ソースで食べるジューシーソーセージ。たまりません」と語りつつ、「バーベキューらしく、ワイルドにかけまくるのが美味しいんです」とオインバーベキューを重ねる姿も印象的だ。



さらに海苔や焼きのりの活用術でメニューをアレンジし、「au、ドコモ、ソフトバンクもびっくりな、バーベキューソースかけ放題で、1杯目から大満足」と松屋独自のサービスを大絶賛した。



お代わり自由を活かし2杯目は牛丼に。「牛肉とキムチ、一緒にいただきます」「松屋の牛丼が、比較的甘めの味付けだから、辛めのキムチがバッチリ決まります」と、無料クーポンのキムチを組み合わせたアレンジも披露。おしんこの変化にも「本格的な味付けは健在でした」と食レポを忘れない。



「このボリュームで今日、530円。さすがにコスト安すぎ」「無料クーポンもよくもらえるから、松屋を楽しみ尽くすコツです」と、視聴者に松屋活用術も伝授した。



動画のラストでは「このボリュームで、530円は、完。完美です。一杯目も二杯目も、めちゃくちゃ美味しかったです」と締め、「ごちそうさまでした。他にも食べてる動画、上げてるので、見てくれると嬉しいです」とコメント。最後は大好きなマシュマロで癒やしタイムも挟み、締めくくっている。