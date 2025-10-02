HANA・NAOKO×伊藤沙莉“三角チョコパイ”新TVCMでキレキレダンス！ CM出演に「えっ、マクドナルド…？」（NAOKO）
HANAのNAOKOと伊藤沙莉と共演するマクドナルド“三角チョコパイ”の新TVCM『いちごの暴力♡』篇が、10月7日より放映される。
■TVCM概要
新TVCMでは、マクドナルドCM初出演となるHANAのNAOKOと、俳優の伊藤沙莉との豪華共演が実現。NAOKOと伊藤が息の合ったキレキレのダンスを披露し、「三角チョコパイの季節」の到来を楽しく、華やかに表現している。
秋の紅葉が美しい公園で、“三角チョコパイ”の季節の到来を華やかに喜ぶ、伊藤沙莉とHANAのNAOKO。すっかり定番になった、RIPSLYMEの「太陽とビキニ」の替え歌「三角チョコパイの歌」にのせて、最高潮にキレキレなダンスを披露する。ふたりの息ぴったりなアドリブとハグ、キュートな三角ポーズ、ノリノリな歌詞にも注目だ。
■撮影エピソード
◎伊藤沙莉、HANA・NAOKOとの初対面に「夢のような気分」
2025年もやってきた三角チョコパイの季節に、「秋になると楽しみで仕方がない」と語る伊藤沙莉と、初めての共演にドキドキのHANAのNAOKO。秋らしい衣装で、CM撮影へと登場した。
HANAの大ファンを公言する伊藤は、撮影前日にもファンミーティングに訪れたとのことで、今回の共演は「夢のような気分」だと語った。7月中旬に行われたスチール撮影で、NAOKOと初対面を果たしたときには、大興奮のあまり目も見られずタジタジに。その珍しい姿に、スタッフからも笑いが溢れた。
◎「シリーズ史上最高難度」のキレキレダンスに、伊藤も一苦労!?
伊藤は出演6年目で、毎年短い練習期間で抜群のダンスを身につけており、「NAOKOさんの体幹、私にはないですからね！笑」と言うなど、2025年のダンスの難易度にはさすがに苦戦した様子。それでも、振り付けをマスターして、息ぴったりの掛け合いを見せた。
◎NAOKOによる、「ドキドキの初食レポ」も注目
小さい頃から食べていたマクドナルドのCMへの出演と知って感激したNAOKO。伊藤にリードされながら、新作の「いちごミルク味」を紹介するおっとり食レポ動画は必見だ。
この動画は、マクドナルド公式TikTokより順次公開される予定。
■NAOKO、伊藤沙莉 インタビュー
Q.今回のダンスで注目して欲しいポイントは？
NAOKO：沙莉さん何かありますか？
伊藤：私はずっとMVとか見させていただいていたので、やっぱり（HANAの楽曲である）Dropの振り付けが、入っていたのはアガりましたね、ファンとしては。
NAOKO：嬉しい。今日はこれ（ダンスのジェスチャー）が揺らしてもいい日だったので、嬉しかったです。
伊藤：ははっ（笑）。（お互いにジェスチャーをしながら）追加してましたね。
Q.CM出演が決まったときの心境は？
NAOKO：“えっ、マクドナルド…？”から始まって、なんか”本当にちっちゃいころから食べてるのに（Mのジェスチャー）自分が？”という感じでした。
Q.撮影中、どんなお話をされていましたか？
NAOKO：私たちのHANAのライブを見に来てくださったと聞いて、私たちのゲームコーナーの中でジェスチャーゲームがあるんですけど、それを沙莉さんが一生懸命やったと聞いて、（手でハートマーク）ってなりました。
伊藤 ：はははっ（笑）嬉しいです。私はあのさっき、NAOKOさんが（NAOKOさんの）おばあちゃんがライブ見に来てくれて、それがすごく嬉しかったって聞いたことに心がもみくちゃにされました。（笑）
Q.最近どのようなときにマクドナルドを利用されましたか？
伊藤：夜中とかに突然、ちょっと日頃のご褒美として、普段だったらあんまり何か食べ物を食べないような時間にあえてブワァーって食べて、すごい自分の機嫌を取るっていうときはありました。（笑）
NAOKO：幸せ時間ですね。
伊藤：幸せ時間です。
NAOKO：私は逆ですね。朝ですね。あのー、ちょうど集合時間がすごく早くて「どうしようかな、何しようかな。ちょっとマクド行こうかな」で、ハッシュポテトとコーヒーを飲んで待っていました。
Q.毎年秋に楽しみにしていることはありますか？
伊藤：…サンマ♡ ははっ、サンマが好きです。
NAOKO：私はもみじです。めっちゃ好きなんです、形も色も。
伊藤：かわいい。
■関連リンク
マクドナルド公式サイト
https://www.mcdonalds.co.jp/
キャンペーンサイト
https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/sankakuchocopie/
HANA OFFICIAL SITE
https://hana.b-rave.tokyo
■【画像】マクドナルド“三角チョコパイ”