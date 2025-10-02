HANA・NAOKO×伊藤沙莉“三角チョコパイ”新TVCMでキレキレダンス！ CM出演に「えっ、マクドナルド…？」（NAOKO）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAのNAOKOと伊藤沙莉と共演するマクドナルド“三角チョコパイ”の新TVCM『いちごの暴力♡』篇が、10月7日より放映される。

■TVCM概要

新TVCMでは、マクドナルドCM初出演となるHANAのNAOKOと、俳優の伊藤沙莉との豪華共演が実現。NAOKOと伊藤が息の合ったキレキレのダンスを披露し、「三角チョコパイの季節」の到来を楽しく、華やかに表現している。

秋の紅葉が美しい公園で、“三角チョコパイ”の季節の到来を華やかに喜ぶ、伊藤沙莉とHANAのNAOKO。すっかり定番になった、RIPSLYMEの「太陽とビキニ」の替え歌「三角チョコパイの歌」にのせて、最高潮にキレキレなダンスを披露する。ふたりの息ぴったりなアドリブとハグ、キュートな三角ポーズ、ノリノリな歌詞にも注目だ。

■撮影エピソード

◎伊藤沙莉、HANA・NAOKOとの初対面に「夢のような気分」

2025年もやってきた三角チョコパイの季節に、「秋になると楽しみで仕方がない」と語る伊藤沙莉と、初めての共演にドキドキのHANAのNAOKO。秋らしい衣装で、CM撮影へと登場した。

HANAの大ファンを公言する伊藤は、撮影前日にもファンミーティングに訪れたとのことで、今回の共演は「夢のような気分」だと語った。7月中旬に行われたスチール撮影で、NAOKOと初対面を果たしたときには、大興奮のあまり目も見られずタジタジに。その珍しい姿に、スタッフからも笑いが溢れた。

◎「シリーズ史上最高難度」のキレキレダンスに、伊藤も一苦労!?

伊藤は出演6年目で、毎年短い練習期間で抜群のダンスを身につけており、「NAOKOさんの体幹、私にはないですからね！笑」と言うなど、2025年のダンスの難易度にはさすがに苦戦した様子。それでも、振り付けをマスターして、息ぴったりの掛け合いを見せた。

◎NAOKOによる、「ドキドキの初食レポ」も注目

小さい頃から食べていたマクドナルドのCMへの出演と知って感激したNAOKO。伊藤にリードされながら、新作の「いちごミルク味」を紹介するおっとり食レポ動画は必見だ。

この動画は、マクドナルド公式TikTokより順次公開される予定。

■NAOKO、伊藤沙莉 インタビュー