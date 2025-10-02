1ºÐ»ù¥Ñ¥Ñ¤ÎÉþ¤ËÉâ¤«¤ó¤Àà¤«¤Ê¥·¥ßá¤Ë20Ëü¿Í¤â¤óÀä¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«²û¤«¥·¥ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ©¤Ë·Ð¸³¤Ç¤¤ë¡¢¤«¤Ê¥·¥ß¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û1,078.3ËüÉ½¼¨¡¢20Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¤«¤Ê¥·¥ßá
¥°¥ì¡¼¤ÎÉþ¤òÃå¤¿¿Í¤Î¶»¸µ¤Ë¡¢¤è¤êÇ»¤¤¿§¤Î¥·¥ß¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÖ¾å¤ËÂç¤¤¤¤Î¤¬2¤Ä¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤Ë2¤Ä¡¢°ìÈÖ²¼¤ËÂç¤¤Ê¤Î¤¬1¤Ä¡£
¤³¤ì¤Ã¤Æ¤â¤·¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Îµã¤´é¤ò¼Ì¤·¤À¤·¤¿¥·¥ß......¡ª
°î¤ì½Ð¤¿ÎÞ¡¦É¡¿å¡¦¤è¤À¤ì¤ÎÀ÷¤ß¹þ¤ß¤ò¡Ö¤«¤Ê¥·¥ß¡×¤È¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃÝÆâ»Ð½õ¡Ê¡÷EFDollkoko23¡Ë¤µ¤ó¡£¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢1ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Þ¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Î2ÂåÌÜ¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâ¿´¤µ¤ó¤Î¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¤«¤Ê¥·¥ß¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤¬1¡Á2Ê¬¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£¥Ñ¥Ñ¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¥Þ¥Þ¤¬¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
Ìá¤Ã¤ÆÊú¤Ã¤³¤òÂå¤ï¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Ñ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë´é·¿¤Î¥·¥ß¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ò¥·¥ß¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
µã¤´é·¿¤Î¥·¥ß¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ÂÊª¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÝÆâ»Ð½õ¤µ¤ó¡£²æ¤¬»Ò¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥·¥ß¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬±½¤Î¡ª¡×¤È¶½Ê³¡£X¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤«¤Ê¥·¥ß¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
ÃÝÆâ»Ð½õ¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ¤Î°ì¥³¥Þ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò²¹¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï20Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤À¤±¤Ç²Ä°¦¤¤»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ö¡×
¡Ö°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤ë¤ä¤Ä¤ä¤ó¡ª¡ª¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«²û¤«¥·¥ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í...¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬°é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï´ò¥·¥ß¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢³Æ¤´²ÈÄí¤Ç·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿¡Ö¤«¤Ê¥·¥ß¡×¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ø¤«¤Ê¥·¥ß¡Ù¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¸«¤¿¿ÍÁ´°÷¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃÂêºî¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÃÝÆâ»Ð½õ¤µ¤ó¡Ë
Éþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤Ë¤âÝî¤ß¤ë¿Æ»Ò¤Îå«¡£¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë