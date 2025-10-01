娘を放置し、夫が助産師と…ママ友が暴露した「現場」に絶句｜助産師と不倫した夫の末路♯15【ママリ】

まいは、最高の産院で出産をし、夫とわが子と3人でしあわせな生活を送っていました。しかし、それから一年後…夫の行動にモヤモヤすることが増えていきます。まいの職場復帰を機に、夫の不倫が明らかになり…。助産師との不倫騒動を描いた作品、ぽん子さんのブログにて掲載中の『助産師と不倫した夫の末路』第15話をごらんください。

まいは、一部始終を見ていたママ友から、夫が娘から目を離し、助産師との会話に夢中だったことを聞きます。夫は思わず、言い訳をするのですが…。

助産師との会話に夢中だったことを、ママ友に見られていた夫…。2人の世界に入っていたため、ママ友は夫と助産師の関係を不審に思ったかもしれませんね。

ママ友の話に、まいはかなりおどろいている様子です。「たった5分」と、夫は弁明しますが、時間の問題ではありませんよね。

まいはママ友から詳細を聞き、ようやく事態を把握できたようです。夫は顔色を変えながらも、まだ言い訳をしていますね…。

娘から目を離し、「助産師へ質問していた」と言う夫に、怒りを隠せない様子のまい…。夫もさすがに不倫相手との会話に夢中になっていたことを、まずいと思っているようですね。

「迷惑をかけない人なんかいない」

まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。



課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。



まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。



みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）