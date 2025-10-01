豆蔵デジタルホールディングスは、2025年10月1日に、会社全体を横断するAI事業の中核組織として「AIテクニカルセクター」を新設します。

AIの急速な進展に対応し、AI技術を活用した新たな価値創造と産業界全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を強力に牽引していくための戦略的な組織です。

子会社の統合を機に、AI領域のスペシャリストを集約し、各サービスとの連携を一層強化していきます。

豆蔵デジタルホールディングス AI事業の中核組織「AIテクニカルセクター」を新設

これまでもAI技術を活用した数多くのソリューションを提供してきた豆蔵デジタルホールディングス。

AI事業のさらなる拡大と顧客価値の最大化を目指し、新たに「AIテクニカルセクター」が設立されます。

AIテクニカルセクター設立の目的

「AIテクニカルセクター」は、主に3つの目的を持って設立されます。

一つ目は、社内に集約したAIに関する知見やリソースを効率的に配分・共有し、会社全体のAI技術力を底上げすること。

二つ目は、AIを軸とした革新的な新規事業や高付加価値サービスの創出を推進すること。

三つ目は、最新のAI技術を既存のソリューションや社内業務に適用し、顧客企業の課題解決と自社の業務効率化を図ることです。

なお、この組織は直接的な売上責任を持たない「バーチャル組織」として機能し、中長期的な視点でAI技術の研究開発と社会実装に注力できる体制を構築します。

リーダーに石川 真之介氏が就任

AIテクニカルセクターのリーダーには、これまで同社のAIコンサルティング部門を牽引してきた石川 真之介氏が就任します。

石川氏は、生成AI、説明可能AI、画像

