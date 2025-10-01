サムスンから、Galaxyブランドの新モデルが多数発売された8月。Galaxy Z Fold7の薄さと軽さに感嘆しながらも、個人的に大注目、もとい大好物なのが、回転ベゼルを搭載するGalaxy Watch8 Classicです。本記事では、メーカーからお借りしたレビュー機での紹介を行なっていますが、個人的にも購入を前向きに検討しています。

スマートウォッチは、ディスプレイサイズが小さいため、画面のタッチ操作がしにくいのが難点。リューズを回転させてスクロールをするモデルも多数ありますが、パーツ自体は小さいため、一度にスクロールできる範囲に限界があります。また、リューズの突起が大きくなり、手の甲にぶつかってしまうモデルもあります。一方、回転ベゼルは、ディスプレイの枠を回転させるだけでスクロールができるため、操作感がよく、高速でスクロールできるのが特徴です。

かねてより回転ベゼルを搭載しているGalaxy Watchシリーズですが、Galaxy Watch4以降は、Classicを冠するモデルのみが、回転ベゼルを採用しているため、2年ぶりの登場ということになります。

今回のGalaxy Watch8 Classicは、クッションデザインと呼ばれる、円盤が台座の上に置かれたようなデザインになっているため、これまでのスマートウォッチよりもフォーマルな印象を受けます。回転ベゼルとのデザイン的な調和も取れており、いつ、どこに行く場合でも、着けやすいのが魅力です。

ケースサイズは46mm、ディスプレイサイズは1.3インチで、スマートウォッチとしては比較的大型。最大3000ニトの画面輝度を持ち、明るさの自動調節も行ってくれるので、屋外でも視認性は十分な印象です。

上位モデルということもあり、健康管理機能、ワークアウト機能も豊富に搭載されています。個人的には、あまり運動をしないため、ワークアウトの種類に関しては重視していませんが、歩いているだけで、ウォーキングを検出して記録してくれるため、達成感を感じやすいのが嬉しいポイントです。

健康管理機能としては、心拍数や血中酸素濃度、ストレス値、夜間のAGEsなどを測定できます。特に睡眠に関するモニタリング機能が豊富で、睡眠時間や眠りの深さだけでなく、睡眠中の血中酸素レベル計測、イビキの検知、皮膚温度や心拍数の測定など、就寝時の状態を細かくチェックしてくれるのが特徴。睡眠データは、エナジースコアとしてパーソナライズ化された情報にまとめられるため、簡単に睡眠の質をチェックできます。

搭載OSはWear OSなので、GeminiやGoogleウォレットの機能も利用できます。料理中など、スマートフォンを触りにくいタイミングで、Geminiを使って検索をするといった使い方が便利です。Googleウォレット機能は、各種タッチ決済、交通系ICにも対応し、使いやすさを増している印象ですが、モバイルSuicaにチャージをする際、数回に1回エラーが起きたり、チャージ金額の反映に少しラグがあったりと、若干ストレスを感じることがあります。また、個人的にはWear OSを搭載したスマートウォッチでも、各キャリアのQRコード決済に対応して欲しいと感じています。

Galaxy Watch8 Classicを使っていて、少々気になるポイントが、バッテリー性能とアプリの仕様。バッテリーは1日半程度持続するので、毎日充電する環境が整えられれば、あまり問題はありませんが、出張などに充電器を持ち運ばなければならないのが面倒です。

アプリは、スマートフォンとの接続、各種設定はGalaxy Wearableアプリ、健康管理機能の設定と情報の確認は、Samsung Healthアプリを使用します。アプリを縦断しなければならないのが難点なのに加え、Galaxy以外のAndroidスマートフォンと接続するためには、プラグインアプリのインストールが必要。加えて、Google Playストアを見ると、シリーズごとにプラグインアプリが配信されているため、必要なアプリが見つけづらくなっています。旧モデルのアプリが配信されているのは仕方ないとしても、スマートフォンと接続するための動線は、もう少し明瞭になって欲しいと感じています。

少々気になるポイントこそありますが、個人的には回転ベゼルの使用感が特に気に入っており、多くの人に一度触って欲しいと思えるスマートウォッチです。公式ストアでの販売価格は、割引前で8万2900円。執筆時点では5500円引きで購入可能となっています。スマートウォッチの上位モデルだけあり、安いとは言えない価格設定ですが、ドコモ版、au版は返却プログラムに加入して使うこともできるため、実質負担額は抑えられるので、こちらから購入するのもありでしょう。