猫ちゃんたちと暮らす日々は、幸せでいっぱい。飼い主さんたちへの愛が溢れる猫ちゃんたちの様子が可愛すぎると、SNSで大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で3.3万再生を突破し、「可愛すぎて何回も見ちゃう♡」「個性的でみんな可愛い」といったコメントが寄せられています。

世界で一番幸せなマッサージ

YouTubeチャンネル『はぴ猫日記』に登場したのは、猫の「ちくわ」くん、「ビビ」ちゃん、「モカ」ちゃん、「りん」ちゃん。飼い主さんの下で男の子1人、女の子3人、合計4人の猫ちゃんたちが暮らしています。

そんな個性もそれぞれの猫ちゃんたちをたくさん褒めて育てているという飼い主さん。すると、みんなそれぞれの甘え方で甘えてきてくれるようになったそうです。

ある日の朝、ママさんがソファでくつろいでいると、ビビちゃんがやってきたそう。そして、ママさんのお腹を優しくモミモミ。ビビちゃんの可愛らしいお顔を見ながら受けるマッサージは、とても幸せだったといいます。

お家で一番の甘えん坊

その後、ママさんが洗濯していると、何やら鳴き出したのがモカちゃん。飼い主さんいわく、お家で一番の甘えん坊なのだそうで、その愛くるしさで出会った瞬間からパパさんをトリコにした逸材です。

そんなモカちゃんは、ママさんが洗濯に行って姿が見えなくなると、「にゃ～」と鳴き出してしまったそう。どうやら気配は感じるのに姿が見えなくなってしまって、寂しかったようです。

ママさんが洗濯を終えると、何度も抱っこを求めてきたのだとか。飼い主さんたちと猫ちゃんが相思相愛なのが伝わってきて、見ているだけで幸せな気持ちになります。

毎日が幸せの連続

特に甘えん坊なモカちゃんは、ママさんが料理をしていてもキッチンに甘えにきてくれるそう。モカちゃんがキッチンまできてくれるので、ママさんも楽しく料理できるとのことでした。

ちくわくん、りんちゃんもそれぞれの甘え方で、大好きなママさん・パパさんに可愛がられているそう。たくさんの可愛い猫ちゃんに囲まれて飼い主さんたちは幸せでしょうが、いっぱい愛されている4人の猫ちゃんたちは、それ以上の幸せを感じてくれていることでしょう。

投稿を見た視聴者からは、「どんなに甘えてきても嬉しいですね」「それぞれの甘え方があって全員可愛いです」「モカちゃんのジャンプ力凄すぎ！！」「モカちゃんはほんと甘えん坊さんだね♡みんな可愛いです」など、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『はぴ猫日記』では、4匹の猫ちゃんたちの愛おしくてたまらない日常の様子が投稿されています。

ちくわくん、ビビちゃん、モカちゃん、りんちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

