この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「おのだ中国進出します！上海2泊3日、海外事務所でミィーティング」で、旅行系YouTuberのおのだ氏が中国・上海での現地ミーティングや、中国SNS事情への進出について語った。今回の動画では、中部国際空港セントレアから上海へ出発し、「中国のインフルエンサー事務所とやり取りしていたが、『一度は顔を合わせた方がいい』と決断し、思い切って現地に行った」と中国進出の背景を明かした。



おのだ氏は、SNS運用の現場や上海の最新テクノロジーを体験。現地IT事務所では「日本人が中国で活動するには個人の力だけでは限界がある」と素直な感想を口にしつつ、「若い人が多くて、英語が当たり前のように話せてすごい」と現地の雰囲気に驚きを隠さなかった。会議の中では、「中国では週末になかなかSNSを見ない文化がある」といった、日本とは異なる現地のネット事情にも直面。「やっぱり中国では仕事の日の夜や通勤電車の中、寝る前がSNSアプリの使用ピークで、週末はリラックス優先。日本とは全然違いますね」と独自の視点で分析した。



また、中国の無人タクシー試乗や、AI搭載の会議録音・要約に活用する様子もレポート。「こういった新しいテクノロジー、面白い」「AI搭載のICレコーダーは、会議だけでなく旅行にも相性抜群」と最新プロダクトのインプレッションも交えた。



今回の訪問で得た発見や気づきを振り返り、「やっぱり中国の現地情報をしっかり知ること、そして現地で連携をとることが大切。動画制作にも今後しっかり生かしたい」と今後の展望を示したおのだ氏。動画終盤では、「またいろんな国にもチャレンジしたい」と意気込みを新たにし、「高評価とチャンネル登録をお願いします！」と締めくくった。