J1»ÄÎ±Áè¤¦²£ÉÍFC¤¬¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¾¡Íø¡ªÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¡¦ºÙ°æ¶Á¤Î¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÃÆ¤Ë
¡ÎJ1Âè32Àá¡¢²£ÉÍFC 1-0 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢9·î28Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¡Ï
»ÄÎ±Áè¤¦¾ÅÆî¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿²£ÉÍFC¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¾¡ÅÀ¤ò31¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç19°Ì¾ÅÆî¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤ò6¤Ë¹¤²¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢º¸¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿DFºÙ°æ¶Á¡Ê¤¤ç¤¦¡¢Íèµ¨²£ÉÍFCÆþÃÄÆâÄê¡¦¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç4Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ë¼«¿È¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
ÆÃÊÌ»ØÄê¤ÎµßÀ¤¼ç
º£Ç¯3·î¤ËÍèµ¨²£ÉÍFCÆþÃÄÆâÄê¤Èº£µ¨¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼êÅÐÏ¿¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÙ°æ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï4»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¡¹É¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤âÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤ÇÁê¼ê¤ÎÆÍÇË¤ò¿©¤¤»ß¤á¡¢¼«¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï¿ÈÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤¹·è»à¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²£ÉÍFC¤ÎÇØÈÖ¹æ70¤Ï¡Ö¡Ê»°±ºÊ¸¾æ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ë¼ç¤Ë¼éÈ÷¤ò´üÂÔ¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¤Þ¤º¤Ï¿ë¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òËè»î¹ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¹½¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ÇºÙ°æ¤Ï¡¢Éð´ï¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¡£190¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿FWÝ¯Àî¥½¥í¥â¥ó¤Ø¤á¤¬¤±¤ÆÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡¢¾ÅÆî¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÁ°È¾32Ê¬¡¢²£ÉÍFC¤¬Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢ºÙ°æ¤¬Áê¼ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÅê¤²¹þ¤à¡£°ìÅÙÁê¼êDF¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ºÙ°æ¤¬º¸Â¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡£µå°Ò¤Î¤¢¤ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ì¤Ä¡Ê¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÅê¤²¤ë¡ËÌò³ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åê¤²¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¡ÊÂ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡Ë¡£¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×
Â³¤±¤Æ²£ÉÍFC¤ÎÇØÈÖ¹æ70¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤»î¹ç¤Ç°ìÅÀ¼è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¥×¥í½éÆÀÅÀ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
»î¹ç½ªÈ×¤Ï»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ÅÆî¤Î°µÎÏ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿²£ÉÍFC¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡£¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÆàÀî¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç½ç°Ì¤¬°ì¤Ä¾å²ó¤ë17°Ì²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤Ï¾¡ÅÀ31¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å1»î¹ç¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¡£
º£¤ä²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥æ¡¼¥¹¤ËÉ¤Å¨¡ª²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹¤¬ÇÚ½Ð¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È5Áª
¼¡Àá¡¢²£ÉÍFC¤ÏÍè·î4Æü¸á¸å3»þ¤«¤é¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÉÍ¥Ö¥ë¡¼¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÙ°æ¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤òÁÀ¤¦¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡Æì¼êÎÄ¡Ë