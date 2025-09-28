計8点の壮絶な打ち合い…柏は川崎Fと痛み分け、4試合連続ドローで優勝争いから後退
首位鹿島アントラーズとの勝ち点差「5」を維持したい柏が、敵地で7位川崎Fとの上位対決に臨んだ一戦。開始6分、柏はビルドアップをペナルティエリア内で奪われ、杉岡大暉がたまらず伊藤達哉を倒してしまう。川崎Fのキッカーを務めたラザル・ロマニッチがしっかりと決め、柏は早々にビハインドを背負うことになった。
39分、柏が逆転に成功する。ペナルティエリア手前でパスを受けたジエゴが、狙い澄ました左足一閃。鋭い一撃をゴール左下に突き刺した。
しかし、前半終了間際に川崎Fが追いつき、2−2で後半に突入する。コーナーキックの守備からカウンターを仕掛け、最後は柏の育成組織出身の伊藤がねじ込んだ。
51分、川崎Fが勝ち越しに成功する。流れるパスワークで柏の守備を切り崩し、最後は柏キラーの脇坂泰斗が左足で突き刺した。しかし66分、今度は柏の中川敦瑛が豪快な一撃を叩き込んで、またしても試合は振り出しに戻る。
打ち合いはまだまだ終わらない。79分、宮城天と三浦颯太で左サイドを崩し、三浦のクロスにロマニッチが合わせて川崎Fがまたしても前に出る。しかし90分、柏の三丸拡が左足を振り抜きゴラッソを突き刺し、試合は4−4に。
試合はこのまま終了。打ち合いに強い川崎Fだが、今回は勝ち越し点を奪えず、連勝を逃した。一方、4試合連続ドローとなった柏は、鹿島との勝ち点差が「7」に広がった。
次節は10月4日に行われ、川崎Fは敵地で京都サンガF.C.と、柏はホームで横浜F・マリノスと対戦する。
【スコア】
川崎フロンターレ 4−4 柏レイソル
【得点者】
1−0 7分 ラザル・ロマニッチ（川崎F）
1−1 15分 垣田裕暉（柏）
1−2 39分 ジエゴ（柏）
2−2 45＋5分 伊藤達哉（川崎F）
3−2 51分 脇坂泰斗（川崎F）
3−3 66分 中川敦瑛（柏）
4−3 79分 ラザル・ロマニッチ（川崎F）
4−4 90分 三丸拡（柏）
【ゴール動画】川崎Fvs柏
⚽️ゴール (7:00)
👟ロマニッチ ラザル
🆚川崎フロンターレ vs 柏レイソル
⚽️ゴール (14:57)
👟裕暉 垣田
🆚川崎フロンターレ vs 柏レイソル
⚽️ゴール(38:24)
👟ジエゴ
🆚川崎フロンターレ vs 柏レイソル
⚽️ゴール (49:48)
👟達哉 伊藤
🆚川崎フロンターレ vs 柏レイソル
⚽️ゴール (50:31)
👟泰斗 脇坂
🆚川崎フロンターレ vs 柏レイソル
⚽️ゴール (65:31)
👟敦瑛 中川
🆚川崎フロンターレ vs 柏レイソル
⚽️ゴール (78:12)
👟ロマニッチ ラザル
🆚川崎フロンターレ vs 柏レイソル
